Granadero Baigorria: reformarán íntegramente el centro de salud de barrio San Fernando

Las obras contemplan la reforma, refuncionalización y rehabilitación edilicia del establecimiento, con una inversión superior a los 170 millones de pesos

30 de septiembre 2025 · 16:48hs
Granadero Baigorria avanza así en una política de inversión pública con impacto directo en la vida cotidiana de sus vecinos

"Granadero Baigorria avanza así en una política de inversión pública con impacto directo en la vida cotidiana de sus vecinos", expresó Maglia.

Este lunes se concretó un paso clave para la mejora de la infraestructura sanitaria en Granadero Baigorria. En un acto encabezado por el intendente Adrián Maglia y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, se realizó la apertura de sobres para licitar la obra de reforma integral del Centro de Salud N° 18 del barrio San Fernando, ubicado en calle Las Verbenas 3260.

La intervención proyectada contempla la reforma, refuncionalización y rehabilitación edilicia del establecimiento, con una inversión superior a los 170 millones de pesos. El objetivo es modernizar y ampliar los espacios de atención, garantizando condiciones dignas para pacientes y profesionales, y fortaleciendo el sistema de salud pública en uno de los barrios más poblados de la ciudad.

“Es una obra trascendental que venimos empujando desde el municipio. Agradecemos la sensibilidad del gobierno provincial, que escuchó, evaluó y tomó la decisión de convertir esta necesidad en una realidad”, valoró el intendente Maglia durante el acto, que contó con la presencia de autoridades locales, representantes de instituciones barriales y vecinos que acompañaron la jornada.

Infraestructura en salud para el barrio san Fernando

La vicegobernadora Scaglia, por su parte, destacó el compromiso del gobierno provincial con la salud pública: “Esta es una obra muy esperada por los vecinos. En Santa Fe trabajamos para que en cada rincón de la provincia haya salud de calidad. La plata de los impuestos vuelve en obras, con gestión transparente y cuentas ordenadas”, expresó.

El proyecto contempla arreglos estructurales en paredes, pisos, techos, pintura general, renovación de baños, reacondicionamiento de consultorios y adecuación de distintos ambientes para mejorar la funcionalidad del edificio. También se prevé la incorporación de equipamiento básico y mobiliario, así como la optimización de accesos, iluminación y ventilación.

El Centro de Salud N° 18 cumple un rol estratégico en la red de atención primaria de Granadero Baigorria. Brinda servicios médicos, odontológicos, ginecológicos, vacunación, enfermería y seguimiento de pacientes crónicos, entre otras prestaciones. Su área de cobertura incluye a miles de vecinos de San Fernando y zonas aledañas, por lo que su refuncionalización representa un avance concreto en términos de equidad territorial.

Una vez adjudicada la obra, se estima que los trabajos demandarán un plazo de ejecución de 180 días corridos. Durante ese período, se garantizará la continuidad de la atención sanitaria mediante un esquema de reubicación temporal de los servicios, coordinado entre el Municipio y el Ministerio de Salud provincial.

