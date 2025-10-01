Se conoció la grilla por día del LollaPalooza Argentina 2026: cuándo tocan Sabrina Carpenter y Chappel Roan

En el Hipódromo de San Isidro también darán el presente Tayler The Creator, Lorde, Addison Rae y Aitana, entre otros

Se acerca una nueva edición del LollaPalooza Argentina

Una nueva edición del LollaPalooza Argentina se avecina. Hace poco más de un mes, los organizadores del gran evento musical revelaron la grilla de los más de cien artistas que se presentarán 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Este miércoles, se dio a conocer qué bandas y músicos tocarán cada uno de los tres días del festival.

Entre las grandes figuras internacionales que darán el presente en el Hipódromo de San Isidro se destacan el debut en nuestro país de Sabrina Carpenter y Tyler The Creator, junto con la llegada de Chappell Roan, Doechii, Addison Rae, Lola Young, Aitana y Lewis Capaldi . Además, el público podrá disfrutar del regreso de Deftones, Skrillex, Lorde y Turnstile

En cuanto a la escena local, se destacan la presencia de Ratones Paranoicos, Paulo Londra, Soledad, Yami Safdie y Six Sex, entre muchos otros.

Empezando por el 13 de marzo, primer día del festival, el plato fuerte serán Tyler The Creator y Lorde , dos de los artistas internacionales más esperados. También se presentarán Turnstile, la DJ surcoreana Peggy Gou, Katseye, DJO (el proyecto solista de Joe Keery, conocido por Stranger Things) y el cantante de pop latino Danny Ocean , entre otros. Además, ese mismo día darán el presente artistas nacionales como Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz.

El segundo día del LollaPalooza Argentina 2026, 14 de marzo, la estrella de la jornada será Chappel Roan, la artista pop internacional del momento. También tocarán Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Aitana y Soledad,TV Girl, Marina, RIIZE y LANY

El último día, domingo 15 de marzo, Sabrina Carpeter es la headliner. Darán sus shows también Deftones, Interpol y Doechii. El lineup de la jornada también incluye a los Ratones Paranoicos, Kygo, Men I Trust, Massacre y The Warning, entre otros.

Todos los artistas del Loolapalooza Argentina 2026

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Los Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, DJO, Brutalismus 3000, Ben Bömher, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, Soledad Pastorutti, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I Trust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, Røz, Hamdi, Nasa Histores, Timø, Militantes del Clímax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerounno, Amigo de Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula Os y Jero Jones.

Las opciones de entrada al LollaPalooza

Como casi todos los años, el Lollapalooza Argentina ofrece tickets con diferentes precios y beneficios:

1. Day Pass (Abono General):

Acceso a los 3 días del festival y a los 5 escenarios.

Entrada a áreas temáticas: Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Túnel, Casitas, La Playita y recorrido de arte.

Ingreso al Beergarden (solo mayores de 18).

Posibilidad de comprar: comida y bebida de reconocidos chefs restaurantes y merchandising oficial.

Estaciones de agua gratuitas.

Alquiler de lockers.

Entrada sin cargo para niños menores de 10 años.

2. Day Pass Plus (Acceso Preferencial): Incluye todo lo del abono general, más:

Acceso a zonas exclusivas de descanso con sombra.

Wifi gratuito.

Baños preferenciales.

Pantallas gigantes con transmisión en vivo.

Estaciones de carga de celular.

Lockers gratuitos.

Acceso prioritario a: gastronomía y bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación, merchandising oficial.

Atención personalizada por parte del staff.

3. Day Pass Lolla Lounge (Experiencia Premium): Incluye todo lo del abono Plus y además: