Se desarrolló en Villa Gobernador Gálvez la quinta fecha de la Copa Santa Fe de Remo

En el acumulado total de puntos, el club ganador de la Copa Conjunto “Club de Remo VGG” fue el Club de Regatas Rosario con un total de 246 puntos entre todas las embarcaciones.

La ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en una organización conjunta , entre la Municipalidad, el Club de Remo local y la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe, fue sede por segunda vez en su historia de una regata de remo travesía a nivel regional ; en este caso, en el marco de la Copa Santa Fe de Remo.

El evento se llevó adelante el pasado sábado 23 de agosto y tuvo un recorrido de 21 kilómetros y la participación de 25 botes del tipo doble par con timonel , los cuales estuvieron integrados por tres tripulantes que alternaron en los roles de remar y timonear.

Participaron 25 embarcaciones de tipo doble par con timonel en un recorrido de 21 kilómetros por el río Paraná. “Nos da mucho orgullo que la ciudad recupere la costa y empiece a mirar al río”, resaltó el intendente Alberto Ricci mientras también destacó la primera participación del Club de Remos de VGG en una competencia de este calibre.

Con respecto al tema, el intendente señaló: “ Venimos trabajando en la recuperación de la costa , y junto a la Asociación Rosarina de Remo pudimos lograr tener nuestro club de remo en la ciudad y por segundo año consecutivo esta regata, que en esa ocasión fue en el marco del campeonato provincial”.

Al mismo tiempo, Ricci subrayó: “Esta es la costanera central de la ciudad, entre las bajadas Alem y Kennedy, que recuperamos para que la gente pueda disfrutar de este espacio, pesando, jugando, compartiendo en familia. Ahora estamos trabajando desde Alem hacia Comandante Espora y esperamos el año que viene tener algo similar a este lugar”.

La organización

Por su lado, Hugo Aberastegui, leyenda del deporte argentino y puntualmente de esta disciplina, valoró la organización del evento: “Fue una regata muy bien organizada, es un mimo para los que venimos de otras ciudades y nos sirve de ejemplo para seguir adelante. Fui socio fundador del Club de Remos en esta ciudad y ver el crecimiento me da mucho orgullo”.

VGG-remo (3)

En cuanto a los ganadores el podio en las distintas categorías fue para mejor bote masculino: N° 2 Peña Náutica Bajada España (Guida Esteban / Diab Ariel / Ganen Cristian). Mejor bote mixto: N° 14 Peña Náutica Bajada España (Olivia Joaquín / Funes Victoria / Flocco Gabriela) y mejor bote femenino: N° 24 Peña Náutica Bajada España (Bañez Virgina / D’Emilio Ximena / Figueroa Raquel).

Recuperación de la costa

"En el marco del 'Plan de recuperación de la Costa Central', en el sector comprendido entre las bajadas Alem y Lisandro de la Torre, entre Lisandro de la Torre y Kennedy, y también desde Alem hacia Comandante Espora, recuperamos y pusimos en valor 45.000 metros cuadrados y más de 500 metros de costa", continuó Ricci.

“También entre los trabajos hechos, realizamos mejorado y nivelado de suelo, corte de césped y desmalezamiento, plantación de 50 árboles, y próximamente colocación de mobiliario como bancos, mesas y parrilleros”, finalizó el intendente Ricci.

