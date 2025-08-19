La Capital | La Región | incremento

Con el incremento de la presencia policial, bajaron los índices delictivos en Villa Gobernador Gálvez

El intendente presidió recientemente un nuevo encuentro de trabajo entre autoridades municipales, del Ministerio de Seguridad provincial y policiales para evaluar índices y planificar acciones

19 de agosto 2025 · 10:19hs
Ricci destacó la gran inversión que el municipio hace en cámaras de seguridad ubicadas en toda la ciudad.

El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, en el marco de la mesa de trabajo que se lleva adelante periódicamente con autoridades del Ministerio de Seguridad provincial y autoridades policiales destacó que “hoy la ciudad cuenta con no menos de 20 móviles distintas fuerzas policía en la calle, y esto ha permitido mejorar la parte operativa, el patrullaje en zonas de mayores incidencias y una respuesta más veloz”.

Ricci presidió un nuevo encuentro de trabajo entre autoridades municipales, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y policiales para evaluar índices y planificar acciones con el objetivo de seguir disminuyendo los índices de hechos delictivos y violentos en Villa Gobernador Gálvez.

Durante la reunión de trabajo, expresó que “trabajamos conjuntamente a las áreas de Control Municipal con diferentes operativos de control con el fin de disminuir los hechos delictivos y sostener en el tiempo esta presencia”.

Incremento del control policial

“Estamos haciendo una inversión muy fuerte en lo que respecta al monitoreo. Hoy tenemos más de 300 cámaras de videovigilancia funcionando en toda la ciudad; tenemos un sistema de cámaras inteligentes con detectores de patentes; hemos incorporado dos vehículos al área de Control Urbano, 4 motos y próximamente vamos a incorporar más motos y cámaras con lectores de patente”, agregó.

Por su lado, Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad, remarcó el trabajo articulado entre municipio, provincia y fuerzas de seguridad: “En el marco del programa de Policiamiento Urbano, tuvimos una reunión de M3 que es la estrategia de Mapeo, Métrica y Monitoreo que llevamos adelante, no solo en esta ciudad sino que en 13 localidades de toda la provincia. El trabajo conjunto con el gobierno local es muy bueno, y venimos viendo y siguiendo lo que sucede notando que muchos indicadores mejoraron pero todavía falta bastante para lograr la calidad de vida que los santafesinos nos merecemos”.

El monitoreo en Villa Gobernador Gálvez

Al mismo tiemplo explicó que “el trabajo policial en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez tiene dos grandes dimensiones; la primera es una Capa Uno, que es el sistema de cuadrantes donde garantizamos una presencia policial estable para dar una respuesta inmediata a través de los llamados al 911; y esto nos permite aplicar una Capa Dos, que es un trabajo policial focalizado sobre los lugares donde hay concentración de indicadores de violencia lesiva. Han mejorado muchos indicadores pero vamos a redoblar esfuerzo para seguir por este camino”.

En tanto, Claudio Romano, director general de la Unidad Regional II, valoró: “Estamos trabajando fuertemente en toda la ciudad, tenemos zonas focalizadas donde incrementamos la presencia con un resultado muy bueno. Tenemos alrededor de 20 móviles trabajando en la ciudad más la presencia de fuerzas federales con quienes trabajamos coordinadamente. Continuamente hacemos trabajo de identificación de personas y vehículos, en diferentes lugares y horarios, los que nos ha dado buenos resultados para bajar el delito”.

La reunión de trabajo también participaron el concejal Esteban Lenci, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso; el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Raúl Domínguez; funcionarios del Ministerio de Seguridad del gobierno provincial; autoridades policiales.

