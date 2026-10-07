Santa Fe ya registra 40 femicidios y la cifra supera el total de todo 2025

Un relevamiento del Observatorio Mumalá registró 68 intentos de femicidio en lo que va del año. Reclaman la emergencia provincial en violencia de género

Cómo fue la primera marcha de "Ni Una Menos" hace 11 años: miles de mujeres y demandas vigentes.

Cuando todavía faltan casi tres meses para terminar el año, Santa Fe ya contabiliza 40 femicidios, una cifra que supera el total registrado durante todo 2025. El dato fue difundido por el Observatorio Mumalá, que además reportó 68 intentos de femicidio en el territorio provincial desde enero.

La estadística volvió a quedar en el centro de la escena esta semana tras el crimen de Roxana, una mujer de 58 años asesinada en Capitán Bermúdez. El caso es investigado bajo el protocolo de femicidio y se convirtió en la víctima más reciente de una problemática que continúa dejando números alarmantes en la provincia.

A ese hecho se sumó en los últimos días un caso ocurrido en Rosario, donde una mujer sufrió una violenta agresión por parte de su pareja. Como consecuencia del ataque, perdió el embarazo que cursaba.

Desde Mumalá señalaron que los registros actuales ya superan ampliamente las cifras informadas para todo 2025. En marzo de este año, el Ministerio Público de la Acusación había dado cuenta de 30 muertes de mujeres por el uso intencional de la violencia durante el año pasado.

Primera en femicidios

El relevamiento de la organización muestra que Rosario concentra la mayor cantidad de casos, con 15 víctimas. Le siguen la ciudad de Santa Fe, con ocho; Villa Gobernador Gálvez, con tres; y Reconquista, Coronda, Villa Amelia y General Lagos, con dos cada una. También se registró un caso en Recreo, Rufino, Frontera, Piamonte, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez.

Ante este escenario, Mumalá insistió en la necesidad de que Santa Fe declare la emergencia provincial en violencia de género, una medida que, según sostuvo en un comunicado, permitiría agilizar recursos y reforzar las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento de víctimas.

La organización también volvió a pedir que avance en la Legislatura un proyecto de ley presentado por la diputada provincial Claudia Balagué. La iniciativa aguarda tratamiento en la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados.

"Las cifras reflejan una situación que requiere respuestas urgentes y mayores recursos por parte del Estado", remarcaron desde la organización al difundir el informe.

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