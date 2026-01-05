La Capital | La Ciudad | camiones

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Buscan frenar el deterioro prematuro de la infraestructura y aplicar sanciones económicas, además del retiro del vehículo. Los operativos serán móviles

5 de enero 2026 · 12:47hs
La provincia de Santa Fe puso en marcha este lunes un esquema de controles intensivos de carga en camiones, con sanciones más severas para quienes circulen con exceso de peso y provoquen el deterioro prematuro de las rutas. Los operativos son coordinados entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y se desplegarán de manera móvil en distintos puntos del territorio.

Uno de los primeros controles se realizó en el kilómetro 12 de la ruta provincial 21, a la altura de Pueblo Esther, casi en el cruce con la ruta 26. Allí estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de la APSV, Carlos Torres; el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; y el intendente local, Martín Gherardi.

Según explicaron desde el gobierno provincial, la medida responde al impacto directo que tiene el exceso de carga sobre la infraestructura vial. “Está comprobado que una calzada que antes duraba diez años hoy resiste apenas cuatro, o incluso menos, por el peso con el que circulan algunos transportes”, señalaron durante el operativo.

Multas más duras y retiro del camión

El ministro Enrico fue contundente al justificar el endurecimiento de los controles. Remarcó que la provincia invierte recursos millonarios en la reparación y construcción de rutas y advirtió que no habrá tolerancia con quienes incumplan la normativa.

Si hay exceso de peso, retiramos el camión, aplicamos la multa y va al corralón. Vamos a perseguir a todo aquel que ande con camión pasado de peso, le aplicaremos una multa carísima y así aprenderán que en Santa Fe se cuidan las rutas”, afirmó.

Enrico subrayó que los operativos no serán fijos y se trasladarán por toda la provincia, con el objetivo de desalentar prácticas que acortan la vida útil de la red vial.

Controles integrales en las rutas

Desde la APSV, Carlos Torres explicó que se trata de operativos integrales, que no se limitan únicamente al pesaje de los camiones. “Además del control de carga, se verifica la documentación, se realizan controles de alcoholemia y se trabaja también sobre la seguridad pública”, indicó.

El funcionario puso el foco en la preservación del patrimonio público. “Hay una enorme inversión del Estado provincial en rutas. Es una picardía que duren mucho menos por el deterioro que producen los camiones con exceso de carga”, sostuvo.

Por su parte, Pablo Seghezzo recordó que por las rutas santafesinas circula gran parte del transporte vinculado al complejo agroexportador. “Por Santa Fe sale el 80 por ciento de los granos del país. Vienen camiones de al menos 13 provincias hacia los puertos del norte de Rosario, y eso convierte a la provincia en un embudo logístico que exige un esfuerzo extra para sostener la infraestructura”, explicó.

Sanciones económicas y retenciones

Desde el gobierno provincial advirtieron que esta nueva etapa de controles contempla penalidades más altas y efectivas. Las sanciones económicas serán graduadas según el nivel de exceso de peso y alcanzarán no solo a los conductores, sino también a los titulares de los vehículos.

Además, los agentes estarán habilitados para retener la licencia de conducir y el camión cuando la infracción lo justifique.

De acuerdo con la ley provincial 13.169, en su artículo 103 inciso 3, los vehículos que superen los pesos máximos permitidos pueden ser sancionados con multas de hasta 20.000 Unidades Fijas. Cada UF equivale al 50 por ciento del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial en estaciones YPF del Automóvil Club Argentino, lo que representa montos económicos elevados.

Con este esquema, la provincia busca desalentar el transporte con sobrecarga y extender la vida útil de las rutas, en un contexto de alta circulación de camiones y fuerte presión sobre la infraestructura vial santafesina.

