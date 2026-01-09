La Capital | La Ciudad | Omar Tiberti

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Había nacido en Serodino. Fue amigo del escritor Juan José Saer, con quien compartió la escuela. Su recorrido artístico

9 de enero 2026 · 12:25hs
El actor y director rosarino Omar Tiberti en una de las última producciones locales en la que trabajó.

Este jueves falleció Omar Tiberti, destacado director y actor nacido en Serodino, Santa Fe, que vivía en Rosario desde muy joven. Tuvo una importante participación en el movimiento independiente del teatro local. Actuó también en cine y televisión en las décadas del 70 y el 80. En 2023 La Capital lo entrevistó cuando estaba a punto de estrenar "No hay que llorar" una emblemática obra de Roberto Cossa, en Amigos del Arte, un espacio que lo tuvo como protagonista durante muchísimo tiempo.

Había nacido el 13 de febrero de 1937 y estaba por cumplir los 89 años. Era habitual verlo en el centro de Rosario tomando café y charlando animadamente con sus vecinos y amigos. Tiberti tenía anécdotas para contar a montones. Pero sobre todo se caracterizaba por su escucha atenta y sus ganas de seguir aprendiendo y conociendo todo lo referido a la cultura rosarina actual.

Había transitado distintas épocas emblemáticas del arte local y nacional y nunca faltaban las referencias a su compañero de la escuela, el escritor Juan José Saer, a quien quería y admiraba.

Por su vasta trayectoria fue varias veces premiado. Se dedicó, además, a llevar adelante una minuciosa tarea de relevamiento y acopio de archivo de la historia del teatro local.

En 2020 recibió un emotivo homenaje en la comuna de Serodino que lo declaró personalidad destacada. Fue uno de sus hijos dilectos. Desde su juventud, siempre se empeñó para que sus sueños fueran realidad. Desde un escenario improvisado en el patio de su casa, comenzó a forjar su destino de actor.

Un actor y director entusiasta y afectuoso

En una entrevista que este diario publicó en 2023, Tiberti mostró una vez más su pasión incansable por el teatro y todo lo que lo rodeaba. Llegó puntual al encuentro en La Capital, impecable, y con un portafolio en el que guardaba muchísimo material escrito, donde estaban plasmadas sus investigaciones acerca del arte escénico local.

Por entonces estaba a pocos días del estreno de “No hay que llorar”, la emblemática obra de Roberto Cossa que subió a escena en Amigos del Arte (3 de Febrero 755). “Hace meses que ensayamos y nos gusta lo que estamos viendo como resultado”, dijo Tiberti sobre la obra. La adaptación y dirección de la pieza estaba a cargo de Adrián Viola y lo tenía a él como asistente de dirección.

El experimentado actor, que también tenía un extenso recorrido en otras funciones vinculadas al arte escénico, comentó en esa charla: “Fui convocado por Adrián Viola para acompañarlo en esta experiencia que está resultando muy confortante”. Con más de 60 años en la profesión, admitió que ya había hecho “casi todo” en este fascinante mundo de la actuación.

omar tiberti serodino

El circuito del arte local

Vinculado a Amigos del Arte desde sus comienzos, el actor destacó que la sala “se renovó completamente y quedó hermosa”. “Hay un importante circuito de obras teatrales en la ciudad con actores y directores de calidad. En ese contexto hago hincapié en la oportunidad de contar con una sala como esta, que se hizo totalmente nueva, y de la que pueden disfrutar todos los rosarinos y la gente de la zona que se acerque a ver buen teatro local”, dijo en ese encuentro de 2023.

Tiberti, que egresó de la escuela de teatro Romain Rolland, de Rosario, y perteneció en la ciudad a los elencos de Los Comediantes, El Faro y Triángulo, inició su carrera en 1962 con Las Brujas de Salem bajo la dirección de Carlos Serrano.

Vivió en España, en Italia, donde trabajó como actor en Florencia, Milán, Roma, y en Buenos Aires y formó parte de los elencos televisivos de “El amor tiene cara de mujer”, “Cuatro hombres para Eva”, “Jacinta Pichimauida” y “Buscavidas”, entre muchos otros, además de hacer radioteatro y cine y tener una importante participación en la Asociación Argentina de Actores siendo el primer secretario del interior.

Tiberti y Tito Cossa

En todo ese recorrido se encontró en varias oportunidades con Roberto “Tito” Cossa a quien admiraba por sus obras, y por lo tanto, estaba feliz de ser parte de esa nueva apuesta con “No hay que llorar”.

“Roberto Cossa logra producir inquietud e incomodidad por momentos. El «no hay que llorar», en definitiva es no hay que sentir, un modo de ver la vida que está decidido de alguna manera por esa madre avara e implacable. Es, sin dudas, una mirada fuerte, ácida e ingeniosa sobre la clase media argentina con una final fuerte”, analizaba.

Tiberti, además, destacó siempre la importancia de seguir apoyando el teatro rosarino, valoró el talento y esfuerzo de los actores y de todos quienes se encargan de producir en el medio local, que apuesta por seducir a un público que muchas veces se entusiasma con propuestas de tono más comercial que vienen especialmente de Buenos Aires. “Hay lugar para todos, es cierto; yo he estado mucho en compañías afuera de Rosario, pero les aseguro que acá hay muy buenas propuestas”, enfatizó durante aquella entrevista.

