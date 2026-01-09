¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El viernes obliga a reprogramar por lluvias, el sábado mejora con viento y el domingo promete sol y calor. Qué día conviene elegir para planes al aire libre

La pregunta se repite desde temprano en Rosario: ¿llueve o no llueve? . La respuesta, según el pronóstico del tiempo , es que el viernes será inestable de principio a fin , mientras que el sábado mostrará una mejora progresiva , aunque con viento y nubosidad variable.

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional , este viernes 9 de enero se presenta con tormentas y lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada, con probabilidades de precipitación entre el 40 y el 70% tanto durante la mañana como en la tarde y la noche.

Hacia la tarde , el escenario no cambia demasiado: se esperan lluvias aisladas , una máxima que rondará los 23 grados y un incremento del viento, que soplará del este entre 23 y 31 km/h .

Por la noche , continuarán las lluvias aisladas , con una temperatura en torno a los 20 grados y viento moderado, también del este. No se esperan ráfagas significativas, pero la sensación de humedad seguirá siendo protagonista.

El sábado mejora, pero con viento

El sábado 10 de enero arranca todavía con algo de inestabilidad. Durante la madrugada y la mañana pueden darse lluvias aisladas, aunque con menor probabilidad: entre el 10 y el 40%. La temperatura mínima descenderá hasta los 16 grados, y el viento comenzará a rotar hacia el sudoeste.

El cambio más notorio llegará desde la tarde, cuando el cielo estará mayormente nublado, pero con baja chance de precipitaciones (0 a 10%). La temperatura subirá hasta los 26 grados, aunque el viento será más intenso, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h desde el sudeste.

Hacia la noche, el cielo quedará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 24 grados y viento moderado del este, ya sin lluvias en el horizonte inmediato.

Domingo a pleno sol y calor en Rosario

En tanto, el domingo marcará un quiebre definitivo en las condiciones meteorológicas. La jornada se presentará sin lluvias, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y ligeramente nublado hacia la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 16 grados, mientras que la máxima trepará hasta los 31 grados, configurando un día típico de verano, ideal para actividades al aire libre. El viento soplará del sur, con velocidades moderadas de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas previstas.

De este modo, tras un viernes inestable y un sábado todavía ventoso, Rosario cerrará el fin de semana con buen tiempo y calor, en un escenario más previsible para quienes postergaron planes por la lluvia.