La Capital | La Ciudad | tiempo

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El viernes obliga a reprogramar por lluvias, el sábado mejora con viento y el domingo promete sol y calor. Qué día conviene elegir para planes al aire libre

9 de enero 2026 · 11:41hs
El tiempo en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario

La pregunta se repite desde temprano en Rosario: ¿llueve o no llueve?. La respuesta, según el pronóstico del tiempo, es que el viernes será inestable de principio a fin, mientras que el sábado mostrará una mejora progresiva, aunque con viento y nubosidad variable.

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 9 de enero se presenta con tormentas y lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada, con probabilidades de precipitación entre el 40 y el 70% tanto durante la mañana como en la tarde y la noche.

Viernes con lluvias intermitentes y poco cambio térmico

Hacia la tarde, el escenario no cambia demasiado: se esperan lluvias aisladas, una máxima que rondará los 23 grados y un incremento del viento, que soplará del este entre 23 y 31 km/h.

Por la noche, continuarán las lluvias aisladas, con una temperatura en torno a los 20 grados y viento moderado, también del este. No se esperan ráfagas significativas, pero la sensación de humedad seguirá siendo protagonista.

El sábado mejora, pero con viento

El sábado 10 de enero arranca todavía con algo de inestabilidad. Durante la madrugada y la mañana pueden darse lluvias aisladas, aunque con menor probabilidad: entre el 10 y el 40%. La temperatura mínima descenderá hasta los 16 grados, y el viento comenzará a rotar hacia el sudoeste.

El cambio más notorio llegará desde la tarde, cuando el cielo estará mayormente nublado, pero con baja chance de precipitaciones (0 a 10%). La temperatura subirá hasta los 26 grados, aunque el viento será más intenso, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h desde el sudeste.

Hacia la noche, el cielo quedará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 24 grados y viento moderado del este, ya sin lluvias en el horizonte inmediato.

Domingo a pleno sol y calor en Rosario

En tanto, el domingo marcará un quiebre definitivo en las condiciones meteorológicas. La jornada se presentará sin lluvias, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y ligeramente nublado hacia la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 16 grados, mientras que la máxima trepará hasta los 31 grados, configurando un día típico de verano, ideal para actividades al aire libre. El viento soplará del sur, con velocidades moderadas de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas previstas.

De este modo, tras un viernes inestable y un sábado todavía ventoso, Rosario cerrará el fin de semana con buen tiempo y calor, en un escenario más previsible para quienes postergaron planes por la lluvia.

Noticias relacionadas
Rosario vivirá días de calor con temperaturas por encima de los 30 grados.

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

El actor y director rosarino Omar Tiberti en una de las última producciones locales en la que trabajó.

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Los marcos de lentes se repartieron en la sede local del Poder Ejecutivo provincial.

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

Los jejenes, esas pequeñísimas mosquitas negras que pueden convertirse en un dolor de cabeza durante el verano

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Lo último

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

Enero en el Teatro del Rayo: tres obras y ciclo de cine

Enero en el Teatro del Rayo: tres obras y ciclo de cine

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

La provincia decidió donar los anteojos a través de instituciones a partir del decomiso en una causa penal sobre estafas

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario
Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Ovación
Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento
Ovación

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

Paula Pareto cruzó las críticas a su cuerpo en redes: Las palabras solo son palabras

Paula Pareto cruzó las críticas a su cuerpo en redes: "Las palabras solo son palabras"

Policiales
Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

La Ciudad
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Del kuka al mandril: ranking de los agravios de Milei en redes
Política

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet
El Mundo

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario
Policiales

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso
Policiales

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil
La Región

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord
La Ciudad

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
Policiales

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista
LA CIUDAD

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista