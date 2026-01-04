Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Enrico confirmó que "la obra ya está en su etapa final". Será inaugurada el 4 de febrero y ese mismo día se licitará el próximo tramo de la autopista

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que los trabajos desarrollados por el gobierno provincial para la construcción del tercer carril de la autopista 01, que une Rosario con Santa Fe , “alcanzaron el 85 % de avance” . Se trata de una obra clave en la región para las terminales portuarias y el acceso norte de Rosario.

“Ya finalizamos la construcción del nuevo carril en la mano descendente de la AP01, que va desde Santa Fe hacia Rosario, y esperamos en febrero terminar la construcción completa del carril que se anexó en la mano ascendente . Estamos en la última etapa de tareas de una obra muy esperada, tantas veces anunciada y nunca ejecutada, que hoy efectivamente es una realidad a lo largo de 16,5 kilómetros entre Rosario y San Lorenzo ”, señaló Enrico sobre esta obra vial impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para mejorar la circulación del transporte de carga y agilizar el acceso a las zonas de puertos.

“El próximo 4 de febrero vamos a dejar inaugurado este primer tramo del tercer carril, y ese mismo día también vamos a licitar el segundo tramo, que abarcará otros 17,5 kilómetros desde San Lorenzo hasta la intersección con Ruta 91, en el desvío de tránsito pesado del acceso a Timbúes”, anticipó Enrico.

En este sentido, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, recordó qu e “por Santa Fe sale el 80 % de la exportación de granos de Argentina, y la Autopista y todo el circuito portuario, en época de cosecha gruesa recibe miles de camiones diariamente, y gran parte sale de las terminales portuarias ubicadas al norte de Rosario. Por eso mismo ya hemos preparado todo para licitar un nuevo tramo de la autopista que también tendrá tercer carril”.

A su vez, el funcionario de Vialidad Provincial remarcó que “además de la pavimentación del nuevo tercer carril y la repavimentación de los carriles existentes, esta obra se complementa con la construcción de alcantarillado transversal, repavimentación de la banquina externa, construcción de la banquina interna, mejoras en los accesos y puentes, sumado a la señalización vertical y horizontal del tramo”.

La obra del tercer carril, que está a punto de concluir, fue licitada en agosto de 2024 y adjudicada a la contratista Pose S.A., y cuenta con una inversión provincial que supera los 62 mil millones de pesos.

Lo que resta para su finalización

En la mano hacia Rosario, entre el Km. 16,5 y el Km. 0 ya se encuentran completos los tres carriles, con la capa de rodamiento asfáltica. El mismo avance se da entre del Km. 0 al Km. 2 y entre el Km. 8 al Km. 14 en la mano hacia Santa Fe. En estos tramos solo restan tareas de señalización.

Entre enero y febrero se trabajará sobre la mano ascendente para completar los tres carriles con las capas especiales, la base asfáltica y la carpeta de rodamiento asfáltica en los tramos que van desde el Km. 2 al Km 8 y desde el Km. 14 hasta el Km. 16,5.

Por último, se sumarán las tareas de señalización vertical y horizontal más tareas de iluminación, puesta en valor de los accesos e intervención en la defensas metálicas, alcantarillas y desagües.