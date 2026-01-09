La Capital | La Ciudad | jejenes

Jejenes en Rosario: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

En los últimos días, se reportó una “invasión” del insecto barigüí, un tipo de mosca negra o jején, en Buenos Aires. Cómo viene la situación en Rosario

Isabella Di Pollina

Por Isabella Di Pollina

9 de enero 2026 · 11:16hs
Los jejenes

Los jejenes, esas pequeñísimas mosquitas negras que pueden convertirse en un dolor de cabeza durante el verano

Llegó el verano y las aguas del Paraná se prestan más que nunca para ser disfrutadas. Pero hay un enemigo común con el que se cruzan todos los rosarinos que buscan pasar sus días de verano en el río: los jejenes. Son insectos diminutos que molestan y dejan ronchas, pero la peor parte es que parecen ser inmunes a casi todos los repelentes comerciales.

Con más detalles, los jejenes o moscas negras -o culicoides, según su nombre científico- son insectos de entre 1 y 5 milímetros de tamaño. A pesar de su pequeñísimo porte, al ser hematófagos -se alimentan de sangre- son particularmente molestos. “La hembra del jején, al igual que la del mosquito, requiere sangre en un momento de su vida para poder madurar los huevos”, explicó el director municipal de Control de Vectores, Carlos Tasinato, en conversación con La Capital.

Los jejenes no solo dan el presente en el río o en las islas, sino que también predominan en toda la costanera, como en los parques o espacios públicos de la ciudad. Por ese motivo, a la hora de hacer actividades al aire libre, las picaduras de estos pequeños insectos pueden convertirse en un dolor de cabeza. ¿Qué los diferencia de los mosquitos, por qué sus picaduras son tan dolorosas y qué hacer para combatirlos?

La diferencia con los mosquitos y por qué los jejenes son tan molestos

Un aspecto distintivo del jején y que vuelve sus picaduras particularmente dolorosas es su aparato bucal: “El mosquito es más 'delicado', tiene una especie de jeringa que hunde para chupar sangre. El jején, en cambio, tiene un aparato bucal que rasga y lacera la piel, generando una suerte de 'mordida' y provocando un pequeño derrame de sangre. Es una picadura muy dolorosa que causa un ardor importante”, señaló Tasinato. Entonces, el jején no pica, sino que "muerde".

Aunque sus picaduras molestan, no son insectos endémicos en la zona de Rosario, a diferencia de algunos tipos de mosquitos, como los Aedes aegypti, transmisores del dengue. Sí hay que tener en cuenta que si uno rasca sobre las ronchas que deja el jején, se puede generar una infección, por lo que es recomendable desinfectar el área.

>> Leer más: Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Hay otra distinción clave entre los mosquitos y jejenes: el tipo de ambiente que buscan para reproducirse: “Al igual que el mosquito, su fase juvenil es acuática, pero con una diferencia clave: el mosquito busca agua estancada, mientras que el jején prefiere aguas correntosas y en movimiento, como ríos o arroyos”, señaló el director municipal de Vectores. Esto explica su presencia en las orillas del Paraná, ya sea en las islas o en los parques y espacios públicos de la costanera.

Otro punto clave es que el jején “ataca” sobre todo a la mañana y al atardecer: “Yo digo que el jején complementa la tarea del mosquito. El mosquito actúa más de noche o muy temprano, mientras que el jején es de acción diurna. El jején tiene sus picos de actividad a la mañana temprano y al atardecer”.

Repelentes con DEET y otras soluciones para combatir a los jejenes

Aunque los jejenes puedan parecer resistentes a la mayoría de los repelentes comerciales, hay que prestar atención a qué tipo de "ahuyentador" de insectos se elige en la góndola del supermercado o de la farmacia. Existe un componente que es particularmente efectivo a la hora de combatir a los jejenes: el DEET (el nombre con el que se conoce al N,N-diethil-m-toluamida). Fue desarrollado por Ejército de los Estados Unidos en 1946 y funciona creando una fina capa sobre la piel que esconde señales en humanos (calor, olores, CO2, etc.) que los insectos usan para guiarse.

"El repelente más potente es el que tiene base de DEET: cuanto más porcentaje tenga, más tiempo durará su efecto. Los demás (repelentes) no son tan eficientes", explicó el titular de Vectores en conversación con este diario.

image - 2026-01-09T103346.075

"Lo más indicado es que tenga concentración alta de DEET, por ejemplo un 29%. Un repelente con DEET al 7 % por ejemplo tiene un efecto que te dura poco tiempo", agregó el especialista. Un ejemplo de repelente comercial que se puede conseguir fácilmente es el Off Verde (Extra Duración), que contiene un 25% de DEET.

No obstante, si la concentración de jejenes es excesiva "no queda otra" que cubrirse con ropa manga larga, pantalón y remera larga, según las recomendaciones de Carlos Tasinato. En ese sentido, el director municipal de Vector sugirió usar prendas de color claro, ya que este tipo de insectos se sienten atraídos a las vestimentas oscuras.

En el imaginario popular circulan varios "trucos" contra los jejenes, como el aceite de citronela o aplicarse protector solar grueso y oleoso, para evitar que las moscas negras se posen y piquen el cuerpo. Sin embargo, Carlos Tasinato expresó que estos métodos "no son tan efectivos", y que lo mejor es siempre recurrir a un repelente con DEET.

En cuanto al control municipal de estos insectos, Tasinato explicó que "la fumigación aérea no suele ser efectiva", por lo que hay que apelar a un tratamiento con larvicidas, como control biológico a partir de la bacteria Bacillus thuringiensis (BT), que logra matar a las larvas y a los adultos.

>> Leer más: Objetivo Dengue: cómo funciona la red de monitoreo que permitió detectar la presencia del mosquito todo el año

Invasión de barigüí en Buenos Aires y la situación en Rosario

En los últimos días, se reportó una invasión de barigüí, un nombre con el que se conoce popularmente a los jejenes o moscas negras, en la zona de la Ciudad de Buenos Aires (Caba) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Incluso usuarios en redes sociales mostraron su preocupación por las dolorosas "mordeduras" de estos insectos, que generan irritación y pueden llegar a infectarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sentadoenelroca/status/2002437496026902658&partner=&hide_thread=false

Y aunque la presencia de este tipo de insectos moleste a los rosarinos que buscan realizar actividades al aire libre, Carlos Tasinato, director municipal de Control de Vectores, aseguró que no se puede hablar de una "invasión de jejenes" en Rosario, y tampoco en la provincia de Santa Fe.

>> Leer más: Llegó el verano, llegaron las moscas: métodos para espantarlas

"Aquí, Rosario, (los jejenes) son parte del paisaje costero, sobre todo en verano, pero no suelen ser un problema tan grave como en la Cuenca del Salado, en la provincia de Buenos Aires. Allí perjudican mucho al turismo y a las actividades ganaderas", detalló el especialista.

Los marcos de lentes se repartieron en la sede local del Poder Ejecutivo provincial.

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

La zanja donde explotó un cable de alta tensión y dos operarios sufrieron graves heridas

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

El Policlínico San Martín, donde recibieron a la bebé que había sufrido un paro cardiorrespiratorio

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Los espacios verdes son cruciales para las ciudades porque fomentan la biodiversidad, entre otras cuestiones.

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

