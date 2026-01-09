La Capital | Ovación | Gabriel Arias

Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: "Hay que vivir para Newell's"

Gabriel Arias, el nuevo arquero leproso, destacó que "hay que trabajar para que Newell's termine lo más alto posible. Le voy a aportar trabajo y compromiso"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

9 de enero 2026 · 12:31hs
Gabriel Arias y la buena onda en el mediodía del viernes en Bella Vista.

Virginia Benedetto / La Capital

Gabriel Arias y la buena onda en el mediodía del viernes en Bella Vista.

El flamante arquero de Newell's, Gabriel Arias, de último gran paso por Racing, habló en el mediodía del viernes en rueda de prensa y ofreció su primeras palabras como jugador rojinegro. "Estoy contento con esta nueva experiencia, un nuevo desafío. El club tiene todo para crecer, está en un proceso de rearmado, lo vivo de la mejor manera, me estoy adaptando y estoy feliz", dijo el guardameta.

"Me llamaron los técnicos y me motivaron, hay que trabajar para que Newell's termine lo más alto posible. Le voy a aportar trabajo y compromiso. Cada uno tiene que dar el máximo. Hay que vivir para Newell's", enfatizó el arquero rojinegro. Y agregó: "Estoy muy bien, no me costaron los primeros días. Hay que ayudar a crecer a los chicos y que se crean importantes".

>> Leer más: Newell's: con la presencia de Michael Hoyos, arrancaron las prácticas más intensas en Bella Vista

"Newell's es un club muy grande"

Y además indicó que "hay chicos que vienen hace mucho más tiempo, llegan de un año muy difícil. La dirigencia tienen ganas de hacer las cosas bien. Se generan vibras positivas para transmitir. Hay que tener compromiso con Newell's. Es un club muy grande. Hay que vivir por el club".

>> Leer más: Newell's: Orsi y Gómez quieren "un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto"

Talleres: "El primer rival es difícil", dijo Arias

"Vine con la intención de jugar, de ser importante y competitivo. Talleres es un equipo difícil", dijo en referencia al primer rival leproso en el Apertura, justo dentro de dos semanas en Córdoba.

Agregó que llegó para sumar. "Compromiso, trabajo y humildad aportaré. Hay que ponerse todos en la misma sintonía. Son entrenamientos muy intensos. Será un equipo que corra, que sepa defender y atacar, los partidos se ganan con goles y siendo eficaces atrás. Me sorprendieron algunos chicos", contó.

"Lo más importante es el primer partido, hay que llegar aceitados, después pensáramos en Independiente, si miramos a lo lejos nos equivocamos", cerró el nuevo arquero leproso.

Noticias relacionadas
Promesa de goles. Michael Hoyos llegó a Newells.

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Gabriel Arias, con la camiseta de Newells, junto al presidente Ignacio Boero y el director deportivo Roberto Sensini.

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Gabriel Arias, con la camiseta de Newells, junto al presidente Ignacio Boero y el director deportivo Roberto Sensini.

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newell's y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Gabriel Arias se anticipa a Copetti en un partido entre Racing y Central. Ahora podría jugar en Newells.

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Lo último

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

En una casa del barrio Plata había dos mellizas de 7 años y en una del barrio Las Flores un nene de 10 que quedaron bajo custodia de la Secretaría de Niñez

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Sforza puede volver a Newells: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Sforza puede volver a Newell's: Vasco Da Gama no terminó de pagarlo y ya no lo quiere

Ovación
Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria
OVACIÓN

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Fabbiani intimó a Newells y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

Marea de incorporaciones en Rosario: los nombres que suenan para reforzar a Central y Newells

Marea de incorporaciones en Rosario: los nombres que suenan para reforzar a Central y Newell's

Vicho Pizarro llegó a Central y su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, le envió un afectuoso mensaje

Vicho Pizarro llegó a Central y su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, le envió un afectuoso mensaje

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Allanamientos por narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

La Ciudad
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires
LA REGION

Dos heridos en choque múltiple en la autopista a Buenos Aires

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones
Información General

Compraba cerdos con billetes falsos y cayó por estafa en Misiones

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque
El Mundo

No habrá segunda ola en Venezuela: Donald Trump canceló planes para un nuevo ataque

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles lluvias aisladas durante todo el día

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada
Policiales

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia
Información General

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis
La Región

Santa Fe refuerza medidas de prevención tras la muerte de un joven por leptospirosis

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Del kuka al mandril: ranking de los agravios de Milei en redes
Política

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector