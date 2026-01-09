Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: "Hay que vivir para Newell's"

Gabriel Arias, el nuevo arquero leproso, destacó que "hay que trabajar para que Newell's termine lo más alto posible. Le voy a aportar trabajo y compromiso"

Gabriel Arias y la buena onda en el mediodía del viernes en Bella Vista.

El flamante arquero de Newell's , Gabriel Arias , de último gran paso por Racing, habló en el mediodía del viernes en rueda de prensa y ofreció su primeras palabras como jugador rojinegro. "Estoy contento con esta nueva experiencia, un nuevo desafío. El club tiene todo para crecer, está en un proceso de rearmado, lo vivo de la mejor manera, me estoy adaptando y estoy feliz", dijo el guardameta.

"Me llamaron los técnicos y me motivaron, hay que trabajar para que Newell's termine lo más alto posible. Le voy a aportar trabajo y compromiso. Cada uno tiene que dar el máximo. Hay que vivir para Newell's", enfatizó el arquero rojinegro. Y agregó: "Estoy muy bien, no me costaron los primeros días. Hay que ayudar a crecer a los chicos y que se crean importantes ".

Y además indicó que "hay chicos que vienen hace mucho más tiempo, llegan de un año muy difícil. La dirigencia tienen ganas de hacer las cosas bien. Se generan vibras positivas para transmitir. Hay que tener compromiso con Newell's. Es un club muy grande. Hay que vivir por el club ".

Talleres: "El primer rival es difícil", dijo Arias

"Vine con la intención de jugar, de ser importante y competitivo. Talleres es un equipo difícil", dijo en referencia al primer rival leproso en el Apertura, justo dentro de dos semanas en Córdoba.

Agregó que llegó para sumar. "Compromiso, trabajo y humildad aportaré. Hay que ponerse todos en la misma sintonía. Son entrenamientos muy intensos. Será un equipo que corra, que sepa defender y atacar, los partidos se ganan con goles y siendo eficaces atrás. Me sorprendieron algunos chicos", contó.

"Lo más importante es el primer partido, hay que llegar aceitados, después pensáramos en Independiente, si miramos a lo lejos nos equivocamos", cerró el nuevo arquero leproso.