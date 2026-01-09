Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Mauricio Nievas, jugador de Deportivo Madryn, se descompensó en la pretemporada y fue reanimado con un desfibrilador. Se encuentra en terapia intensiva

Lamentable noticia en el fútbol argentino tras la descompensación de Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn , en pleno entrenamiento de pretemporada. El jugador de 27 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue asistido de urgencia por el cuerpo médico en el campo de juego, donde fue reanimado con el uso de un desfibrilador externo automático (DEA).

Gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso del aparato electrónico , el guardameta cordobés logró recuperar el conocimiento y los signos vitales.

El arquero llegó a Deportivo Madryn en 2019 y formó parte del ascenso a la Primera Nacional en 2021. Durante la temporada pasada, jugó a préstamo en Germinal en el Torneo Federal A. Desde comienzos de este año, arrancó la pretemporada con el grupo de arqueros dirigidos por Cristian Díaz.

>> Leer más: Christian Sancho, el otro Cavani: de la dura infancia y superación a la idolatría por su padre

El comunicado de Deportivo Madryn

El día posterior a la descompensación de Nievas, el club aurinegro compartió un comunicado sobre el hecho: "En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad".

Además, la institución que milita en la segunda división del fútbol argentino publicó un video del doctor Marcelo Ballari, integrante del cuerpo técnico aurinegro, donde explicó el proceder ante el acontecimiento: "Fue reanimado con éxito a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador externo automático, con el que cuenta el club, más el apoyo de oxígeno que teníamos en ese momento, y por supuesto la participación de todos los que formamos parte del cuerpo médico del club".

También, el médico comunicó el estado de salud actual del jugador cordobés: "En ese momento está evolucionando favorablemente. Se espera la evolución, en estas 48-72 horas, pero está totalmente descomplejizado y rogamos que esto siga así para él".

Por otro lado, destacó la labor de uno de los jugadores para asistir al arquero de 27 años: "Debo rescatar que uno de nuestros deportistas que está hace cuatro años en la institución y recibió las capacitaciones respondió de manera excelente al momento en que hubo que ayudar y asistir porque conocía cuál era el rol que le tocaba en un caso de estas características".