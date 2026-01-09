La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Orsi y Gómez quieren "un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto"

La dupla de entrenadores de Newell's, Orsi y Gómez, hablaron del mercado de pases y de los objetivos del equipo a dos semanas del estreno oficial en el Apertura

9 de enero 2026 · 11:58hs
Los entrenadores de Newell's, Favio Orsi y Sergio Gómez, ofrecieron una conferencia de prensa en la mañana del viernes en el predio de Bella Vista. Newell's debutará en el torneo Apertura el próximo viernes 23 de enero, a las 22.15, visitando a Talleres en Córdoba.

En cuanto al armado del equipo destacaron que "tratamos de armar un plantel flexible, buscamos en todas las posiciones, es un mercado difícil. Hay que apuntar alto".

Uno de los integrantes de la dupla, Favio Orsi manifestó que "trabajamos mucho en el día a día, en los estímulos, en el mercado de pases y efectivizando los tiempos que quedan".

A su turno, Gómez puntualizó que "queremos que se adapten lo antes posible los refuerzos, que lleguen lo más rápido que se pueda".

Los jugadores y la gran predisposición

Como en un ping pong, ambos fueron exponiendo sus conceptos del presente leproso. Orsi: "Los jugadores tienen una gran predisposición, bajamos conceptos y nos escuchan. Tenemos un entusiasmo muy grande. Hay que empujar en conjunto".

Y Gómez dijo: "Tratamos de armar un plantel flexible, buscamos en todas las posiciones, es un mercado difícil. Hay que apuntar alto".

El contacto con la reserva de Newell's de Lucas Bernardi

En tanto, Orsi acotó que "tenemos una base de chicos con los que trabajamos día a día. Y en el mercado de pases hay un trabajo muy fuerte para sumar características que nos faltan. Para mejorar y formar un plantel competitivo".

Y su compañero Gómez añadió que "hemos hablado con Bernardi para llevar intensidad, queremos que se sientan parte y entiendan donde han llegado".

"Nosotros somos cautos con los nombres. Intentamos incorporar jugadores que generen competencia interna. Somos precavidos ", cerró Orsi.

