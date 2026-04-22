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San Lorenzo picó en punta con la Plataforma Alberdi, que modernizará la Justicia penal

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y el gobernador Maximiliano Pullaro presentaron el sistema informático que se usará en Santa Fe

22 de abril 2026 · 12:30hs
El acto se llevó a cabo en los Tribunales provinciales de San Lorenzo.

Foto: Poder Judicial de Santa Fe.

El acto se llevó a cabo en los Tribunales provinciales de San Lorenzo.

Los tribunales provinciales de San Lorenzo fueron escenario este miércoles del lanzamiento de la Plataforma Alberdi. El departamento es el primero en implementar el nuevo sistema de gestión para todo el fuero penal santafesino con el fin de agilizar y optimizar el servicio.

La presentación oficial contó con la presencia de ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y el gobernador Maximiliano Pullaro, entre otras autoridades. Según fuentes oficiales, el proceso de digitalización avanzará de manera gradual hasta su adopción total cerca de fin de año.

Como parte del máximo tribunal provincial, Daniel Erbetta confirmó que la plataforma ya está en "pleno funcionamiento" para las dependencias del cordón industrial. El próximo paso será la activación alrededor del distrito Rosario para luego cubrir el resto del mapa provincial.

¿Cómo funciona la Plataforma Alberdi?

El nuevo sistema de gestión para el fuero penal se adoptó a través de un convenio de intercambio con la Justicia tucumana. El software se desarrolló en esa provincia y también lo adoptaron en San Juan, Jujuy, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Entre otras ventajas, la Corte Suprema santafesina eligió la plataforma porque tiene código abierto. En líneas generales, los responsables de la firma del acuerdo señalaron que el cambio permitirá "aprovechar mejor los recursos humanos y acelerar la gestión de todos los trámites y audiencias".

>> Leer más: ¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Por otro lado, los magistrados destacaron que el convenio con Tucumán "representa un ahorro significativo en millones de dólares". El intercambio garantiza el acceso gratuito a una nueva herramienta para acelerar todos los procesos de gestion y despapelizar completamente la labor diaria.

Finalmente, Erbetta apuntó que el sistema produce datos automáticamente y en tiempo real. A la hora de analizar esta cuestión, señaló: "Uno tiene un elemento de control de gestión a la hora cero del dia de ayer. Esto permite terminar con un montón de tareas que tenían que realizar los operadores".

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