San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por el servicio de revisión de vehículos en la Jefatura

El costo va de los $10 a $50 y a un usuario le habrían cobrado unos $5000. El mismo trámite a domicilio o en gestoría tiene un costo diferencial

Un hombre denunció en el Centro de Justicia Penal que al acercarse a la Jefatura de Policía para hacer la verificación vehicular policial, que consiste en la verificación de número de chasis y motor rtanto de motos y autos, el agente que lo atendió le cobró unos $5.000 por la operación cuando, según dijo el denunciante, Claudio Díaz, tiene un costo mucho menor que va de los $10,50 a los $50.

" El 12 de marzo a la mañana fui hasta la Jefatura de San Lorenzo a hacer la verificación, termino el trámite y el tipo me dice que eran 5.000 pesos, le digo que no, que siempre me cobraban 10 pesos, no me dice nada, me cobró y se metió en una oficina y no me dio más bola . Voy habitualmente a la Jefatura por que me dedico a la comercialización de autos y motos, y como ya hice una denuncia hace unos meses, el que me cobró me conocía y medio que me saludó gastándome", aseguró Díaz y agregó "esta semana fue un amigo y le cobraron los mismos 5.000 pesos".

Luego de intentar averiguar el costo por medio de las páginas de la provincia y de tomar contacto con empleados provinciales que ignoraban el costo; La Capital llegó hasta la Jefatura de Rosario, los precios están unificados en toda la provincia. La oficina permanece abierta de 8 a 12 en avenida Francia 5250 y la fila en ese día, solo de autos, sumaba unos 30 unidades. Allí un agente aseguró que e costo es de $50 a lo que se le suma el "Formulario"

Díaz comentó que "Siempre me cobraban 10,50 pero ahora se les fue la mano con esto de los 5.000. No es el precio oficia l". El trámite es sencillo; hay que llevar el vehículo ; comprar un formulario en un kiosco o librería que habitualmente están en las inmediaciones de los lugares de revisión, pagar el sellado y trámite finalizado.

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El trámite

El formulario tiene un costo de $10.000: "sacá la cuenta, 30 o 40 autos por día a 10 mil pesos por derecha, pero eso es otra cosa, a mi me cobraron 5000 aparte, una fortuna y sin recibo. No sé como es, por eso hice la denuncia" sostuvo Díaz mientras sacaba cuentas de la recaudación, tanto oficial como lo que pudieron haberle cobrado de más.

La diferencia en cuanto a costo es el caso de que un agente se traslade a un domicilio particular. En ese caso el costo es de $51.700 para los autos y $22.800 para las motos. "Eso es distinto" dijo Díaz , "por que se supone que va a tu casa y ese costo también puede ser el de los gestores". La preocupación del denunciantes es que sus datos quedan estampados en los formularios provinciales que quedan en manos de los agentes, ; "El policía que me atendió se llama Daniel", deslizó. La preocupación de Díaz es que a partir de esas denuncias comenzó a recibir llamadas de números descocidos. "No me importa si llaman, ya hice las denuncias judiciales".