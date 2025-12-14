La Capital | La Región | San Lorenzo

Con el despliegue de luces y múltiples actividades, San Lorenzo encendió el espíritu navideño

El calendario de actividades, coordinadas por la Municipalidad de San Lorenzo junto a instituciones locales, continuará durante diciembre

14 de diciembre 2025 · 07:59hs
San Lorenzo encendió el espíritu navideño con un cronograma de actividades.

San Lorenzo encendió el espíritu navideño con un cronograma de actividades.

La ciudad abrió su agenda de Navidad con el Mercatino di Natale, el encendido del cielo de luces sobre la avenida y la presentación de la Misa Criolla a cargo del Coral de la Plaza. El calendario de actividades, coordinadas por la Municipalidad de San Lorenzo junto a instituciones locales, continuará durante diciembre.

La ciudad de San Lorenzo inauguró oficialmente su agenda navideña con una serie de actividades que convocaron a cientos de vecinos en distintos puntos del casco urbano y bajo la coordinación de la Municipalidad junto a instituciones locales.

El cronograma comenzó el pasado domingo por la tarde, cuando la Plaza San Martín se transformó en el escenario del Mercatino di Natale, una propuesta organizada junto a la Sociedad Italiana Unión e Benevolenza que ofreció un recorrido por las tradiciones de esa colectividad. Hubo platos típicos, música, bailes y una puesta en escena que recuperó parte del acervo cultural que distingue a la comunidad italiana en la región.

Más tarde, ya entrada la noche del domingo, el público se trasladó al Paseo del Pino, donde se produjo uno de los momentos más esperados: el encendido de la iluminación navideña sobre la avenida San Martín, que este año incorpora guirnaldas, un techo de luces en el Centro Comercial a Cielo Abierto y ornamentos renovados a lo largo del corredor central. El evento contó además con un gran patio de comidas, que ofreció alternativas gastronómicas para disfrutar al aire libre.

Las actividades continuaron este lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción. Sobre el cierre de la jornada, la Plaza San Martín volvió a llenarse de vecinos para presenciar la tradicional interpretación de la Misa Criolla, a cargo del Coral de la Plaza, que ofreció un concierto al aire libre en un clima de celebración y recogimiento.

Cómo sigue el cronograma de actividades

Hoy se vivirá a pleno en la avenida San Martín, con patio de comidas, el desfile de Papá Noel en carroza (ambos desde las 20) y paseo peatonal con comercios abiertos de 19 a 22 desde San Juan hasta Tucumán.

El viernes 19 a las 20 se realizará una caminata y caninata bajo el cielo de luces en la avenida y a las 20.30 la Iglesia San Antonio de Padua exhibirá el Pesebre Viviente en el teatro Aldo Braga del Centro Cultural.

El sábado 20 de diciembre a las 20 en la plaza San Martín la Comunidad Redentor presentará el musical “El Ungido”, un mensaje de esperanza que proyectarán más de 120 coreutas en un evento que contará con muchas sorpresas.

Del 20 al 23 de diciembre desde las 19 se celebrará la Semana Navideña en el Paseo del Pino, con Papá Noel como protagonista central. El legendario personaje se sacará fotos con los chicos en un marco deslumbrante: renos, un árbol de Navidad de grandes dimensiones, luces y villancicos conformarán una escena mágica con el Pino Histórico de fondo.

Además, desde el 21 hasta 23 de diciembre de 20 a 23, comercios adheridos ofrecerán promociones y descuentos en la Hora Feliz.

Por último, el 26 de diciembre en el Paseo del Pino se realizará el sorteo final de la cámara de comerciantes “Yo amo mi ciudad”, que repartirá grandes premios.

Noticias relacionadas
El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

El joven de 18 años detenido por el crimen en San Lorenzo

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

Prefectura Naval iniciará la búsqueda de la lancha propiedad del policía Ibarra que se hundió cerca de San Lorenzo

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Prefectura Naval rescató el cuerpo de Gustavo Ibarra, que apareció detrás de la Isla de los Mástiles

Identificaron el cuerpo hallado en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Ver comentarios

Las más leídas

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Lo último

Con el despliegue de luces y múltiples actividades, San Lorenzo encendió el espíritu navideño

Con el despliegue de luces y múltiples actividades, San Lorenzo encendió el espíritu navideño

K4OS, la banda de chicas que se convirtió en el nuevo fenómeno del pop nacional

K4OS, la banda de chicas que se convirtió en el nuevo fenómeno del pop nacional

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

Dos días antes, la aeroestación se inaugurará oficialmente con un acontecimiento abierto al público. "Se logró en tiempo récord", dijo el ministro de Desarrollo Productivo. Una obra majestuosa que La Capital recorrió en exclusiva

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

Por Pablo R. Procopio
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El paso al frente de Pullaro y la unidad con alambre del PJ santafesino

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Información General

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Ovación
El socio de Newells tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

Por Rodolfo Parody
Ovación

El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El socio de Newells tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Estudiantes, el campeón del Clausura y posible rival de Central para la Supercopa Internacional

Estudiantes, el campeón del Clausura y posible rival de Central para la Supercopa Internacional

Policiales
Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel
Policiales

Condenan a cincuenta años de prisión al famoso delincuente Andy Benítez, quien generó bandas desde la cárcel

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Secuestraron decenas de dosis de cocaína en el sur y el oeste de Rosario

Secuestraron decenas de dosis de cocaína en el sur y el oeste de Rosario

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

La Ciudad
Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria, afirma un referente del barrio Alberdi

"La habilidad del regatista es lo que te lleva a la victoria", afirma un referente del barrio Alberdi

Alberdi, una zona de Rosario donde los clubes náuticos son parte de la vida diaria

Alberdi, una zona de Rosario donde los clubes náuticos son parte de la vida diaria

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Información General

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Información General

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Información General

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
Política

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable
Política

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos
La Ciudad

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Ovación

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado