La Capital | Policiales | nena

Balearon a una nena de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Una mujer también sufrió lesiones como consecuencia del ataque de delincuentes en moto cerca del barrio La Esperanza

15 de diciembre 2025 · 08:16hs
La nena fue atendida en el Hospital Víctor J. Vilela.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La nena fue atendida en el Hospital Víctor J. Vilela.

La policía rosarina confirmó este domingo la internación de una nena baleada en la zona norte de la ciudad. El reporte inicial señala que le dispararon mientras estaba en una fiesta de cumpleaños y su abuela sufrió lesiones en el mismo episodio.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que la niña de 6 años se encontraba fuera de peligro luego del ataque. En cuanto a la segunda víctima, se trata de una mujer de 60 años afectada por el roce de un proyectil a la noche en inmediaciones del barrio La Esperanza.

La balacera se produjo cerca del cruce de Oriente y Larrechea, a un par de cuadras de la avenida Casiano Casas. De acuerdo a los primeros testimonios que recabaron las autoridades, dos delincuentes pasaron en moto por el lugar y abrieron fuego. Después escaparon sin ser identificados.

Una nena baleada durante una fiesta familiar

Según la versión preliminar, los agresores dispararon en la calle contra una vivienda del barrio La Esperanza. Faltaban pocos minutos para las 21 y se estaba llevando a cabo una fiesta familiar cuando ambas personas requirieron atención médica.

Luego de los traslados, la nena recibió asistencia en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Los médicos confirmaron que había recibido un balazo en la pierna izquierda.

>> Leer más: Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

En tanto, otro disparo le provocó lesiones leves a una mujer mayor de edad. Al igual que en el caso de la niña, la víctima no presentó complicaciones desde que la atendieron y quedó fuera de peligro.

Tanto Patricia A. como su nieta fueron trasladadas al Hospital Alberdi en forma particular. La niña tenía el proyectil alojado en la pierna, de modo que la derivaron al Vilela para continuar con el tratamiento correspondiente. Más tarde, la policía confirmó el secuestro de una vaina servida calibre 22 como rastro del ataque.

Otra mujer baleada en República de la Sexta

Por otro lado, la policía recibió la denuncia sobre un violento intento de robo en el barrio República de la Sexta. En esta oportunidad, una joven de 22 años recibió un balazo en la pierna derecha.

Los investigadores detallaron que la muchacha sufrió lesiones en el muslo mientras estaba en la zona de Cerrito y Necochea. Después del ataque la llevaron al Hospital Provincial.

Noticias relacionadas
Un hombre fue asesinado en avenida Los Talas este domingo. 

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación. 

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

El ex jefe de policía Rafael Grau, condenado por defraudación a la provincia. 

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Luis Palavecino, el delincuente capturado

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Lo último

Ignacio Boero: Anunciaremos el DT de Newells entre mañana y el miércoles

Ignacio Boero: "Anunciaremos el DT de Newell's entre mañana y el miércoles"

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

El puesto de venta de drogas funcionaba en Magaldi al 8700, en la zona oeste de Rosario. Su responsable está preso e imputado de venta de drogas y abuso de armas

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados
Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Balearon a una nena de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños
Policiales

Balearon a una nena de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: Apoyar no te hace libertario
Política

Leonel Chiarella habló sobre la UCR y la reforma laboral: "Apoyar no te hace libertario"

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones
La Ciudad

La red de bicicletas públicas se amplía: sumarán 10 nuevas estaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Ovación
Astore sobre la economía de Newells: Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino
Ovación

Astore sobre la economía de Newell's: "Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino"

Astore sobre la economía de Newells: Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino

Astore sobre la economía de Newell's: "Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino"

El club que lo tiene en la mira a Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Central

El club que lo tiene en la mira a Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Central

El socio le puso un voto de confianza a Ignacio Boero para conducir a Newells hasta 2029

El socio le puso un voto de confianza a Ignacio Boero para conducir a Newell's hasta 2029

Policiales
Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados
POLICIALES

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Balearon a una nena de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Balearon a una nena de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

La Ciudad
Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos
La Ciudad

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Este lunes no hay recolección de residuos en Rosario por el Día del Camionero

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Fuerte choque entre un auto y una ambulancia en Francia y Zeballos

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos
Policiales

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La pelota en campo del gobierno

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

La pelota en campo del gobierno

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gisela Scaglia avisa: no hay motivos técnicos ni legales para intervenir el PRO de Santa Fe

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía
El Mundo

Australia: al menos 12 muertos en un ataque terrorista contra la comunidad judía

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad
Novedades

Autogeneración de energía, la solución de Secco que impulsa rentabilidad y sustentabilidad

La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio
La Ciudad

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Información General

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad