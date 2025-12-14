La Capital | Información General | Quini 6

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Con 60 mil millones asegurados en el siempre sale, el Quini redobla la apuesta y festeja Navidad con su tradicional sorteo el domingo 21 de diciembre.

14 de diciembre 2025 · 07:50hs
Soledad Pastorutti acompaña la campaña del Quini 6 para estas fiestas.

Soledad Pastorutti acompaña la campaña del Quini 6 para estas fiestas.

Lotería de Santa Fe lanzó oficialmente la campaña navideña del Quini 6, que este año llega con una propuesta renovada, el acompañamiento de Soledad Pastorutti, un pozo estimado de 10.000 millones de pesos y con un asegurado en el siempre sale de 6000 millones.

Con una estética festiva y un mensaje que invita a compartir la ilusión característica de estas fechas, la nueva campaña pone en primer plano la magia de la Navidad y la tradición de jugar al Quini 6, incorporando la calidez y la energía de “La Sole”, figura central en esta edición especial.

Pero la gran novedad llega de la mano del “Siempre Sale”, que en esta oportunidad ofrece un pozo asegurado de 6.000 millones de pesos, garantizando que un apostador se lleve sí o sí, ese premio extraordinario.

“Venimos de un año muy positivo para el producto Quini 6. Si hacemos un balance del año sin duda podemos decir que todos los indicadores son favorables para el producto”, dijo Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe al ser consultado sobre la expectativa en torno a la campaña.

“Creemos que en este último tiempo logramos un fuerte posicionamiento de marca del producto, fortaleciendo el carácter federal que tiene el juego y que es justamente lo que buscamos consolidar. Se recuperó un importante volumen de apuestas, impulsado sin dudas por los pozos verdaderamente extraordinarios que se acumularon y se pusieron en juego. También alcanzamos a una gran cantidad de ganadores, con un reparto de premios que fue profundamente federal”, manifestó Di Lena.

Quini 6 La sole

Quini 6 con 9 millones de dólares en premios en 4 días

En estos últimos días entregamos más de 9 millones de dólares si hacemos la conversión, con los premios que salieron el domingo pasado en Reconquista provincia de Santa Fe de 8850 millones de pesos y el premio del miércoles en Curuzú Cuatiá (Corrientes) de 4150 millones. Esos volúmenes de premios que se entregan sin lugar a duda que legitiman el producto y lo vuelven no solo confiable sino sumamente atractivo en términos comerciales”, expresó Daniel Di Lena al ser consultado sobre la seguidilla de premios entregados días pasados, cuando el juego Quini 6 copó la portadas de todos los medios nacionales.

6000 millones en el Siempre Sale

El asegurado del Siempre Sale se constituye como un verdadero regalo de Navidad y Fin de Año para los seguidores del Quini que con absoluta fidelidad siguen el juego cada miércoles y cada domingo.

Desde la red comercial sostienen que estas campañas de fuerte presencia y la garantía de un pozo que, si o si tiene ganador, refuerza las ventas en este momento del año e impulsa la comercialización en el sector, abre la posibilidad de que más y nuevos clientes se acerquen a las agencias oficiales lo cual es sumamente positivo para la actividad.

Domingo 21 de diciembre a las 21.15

El Sorteo de Navidad del Quini 6 se llevará a cabo el 21 de diciembre, convocando a millones de personas que año tras año eligen este clásico argentino que continúa batiendo récords y entregando alegrías en todo el territorio nacional.

La Lotería de Santa Fe recuerda que pueden realizarse apuestas en todas las agencias oficiales del país y a través de los canales habilitados por cada jurisdicción

