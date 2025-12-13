"Obrar Escuchando", una mirada sobre los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista El libro propone una reflexión sobre la escucha activa, el diálogo y la construcción de consensos como pilares de un modelo de gestión 13 de diciembre 2025 · 16:51hs

En el bar Vilaseca, en la noche de este viernes, se presentó el libro "Obrar Escuchando", escrito por María Rosa Vivaldo y Tobías Crudelli junto a un equipo de colaboradores. La obra recorre y analiza la primera década de mandato del médico, Amadeo Enrique Vallejos al frente de la ciudad de Reconquista.

El trabajo surge de una pregunta central que indaga en cómo fue posible que una ciudad, aparentemente distante de los grandes centros y condicionada por limitaciones logísticas y estructurales, se transformara en una de las que más creció en los últimos diez años. A partir de ese interrogante, el libro se adentra en las características del liderazgo y del estilo de gestión de Vallejos, poniendo el foco en el método que sostuvo ese proceso.

Lejos de naturalizar los logros, "Obrar Escuchando" busca desmenuzar el “cómo” y el “por qué” de una conducción que apostó a integrar miradas y construir con otros. Durante la presentación, los autores entregaron a “Enri”, como todos lo conocen en la región, 50 ejemplares de la primera tirada, como obsequio personal en reconocimiento al proceso relatado.

Reconquista - libro Vallejos 1 Portada de "Obrar Escuchando", la obra que analiza los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista. Resultados concretos La obra no se limita a narrar una experiencia local. Propone, además, una reflexión más amplia que incluye la posibilidad de consolidar un modelo de gestión que demostró resultados concretos y que puede replicarse o adaptarse en otros ámbitos y organizaciones, más allá del contexto político o territorial.