La Capital | La Región | mirada

"Obrar Escuchando", una mirada sobre los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista

El libro propone una reflexión sobre la escucha activa, el diálogo y la construcción de consensos como pilares de un modelo de gestión

13 de diciembre 2025 · 16:51hs
El intendente Enri Vallejos junto a los autores de “Obrar Escuchando”

El intendente Enri Vallejos junto a los autores de “Obrar Escuchando”, María Rosa Vivaldo y Tobías Crudelli, durante la presentación realizada en el bar Vilaseca.
Portada de “Obrar Escuchando”

Portada de “Obrar Escuchando”, la obra que analiza los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista.
Crudelli y Vivaldo

Crudelli y Vivaldo, protagonistas de una presentación que puso en primer plano la gestión y el método.

En el bar Vilaseca, en la noche de este viernes, se presentó el libro "Obrar Escuchando", escrito por María Rosa Vivaldo y Tobías Crudelli junto a un equipo de colaboradores. La obra recorre y analiza la primera década de mandato del médico, Amadeo Enrique Vallejos al frente de la ciudad de Reconquista.

El trabajo surge de una pregunta central que indaga en cómo fue posible que una ciudad, aparentemente distante de los grandes centros y condicionada por limitaciones logísticas y estructurales, se transformara en una de las que más creció en los últimos diez años. A partir de ese interrogante, el libro se adentra en las características del liderazgo y del estilo de gestión de Vallejos, poniendo el foco en el método que sostuvo ese proceso.

Reconquista - libro Vallejos 2
Crudelli y Vivaldo, protagonistas de una presentación que puso en primer plano la gestión y el método.

Crudelli y Vivaldo, protagonistas de una presentación que puso en primer plano la gestión y el método.

Gestión y trayectoria

La propuesta vincula la gestión pública con la trayectoria personal del intendente, sus vivencias y su formación, destacando especialmente la impronta de un método trasladado desde la medicina a la función pública: la planificación estratégica participativa. Escucha activa, diálogo, consensos y decisiones tomadas con prudencia y ética aparecen como pilares de un modelo que marcó un diferencial en el rumbo de Reconquista.

Lejos de naturalizar los logros, "Obrar Escuchando" busca desmenuzar el “cómo” y el “por qué” de una conducción que apostó a integrar miradas y construir con otros. Durante la presentación, los autores entregaron a “Enri”, como todos lo conocen en la región, 50 ejemplares de la primera tirada, como obsequio personal en reconocimiento al proceso relatado.

Reconquista - libro Vallejos 1
Portada de “Obrar Escuchando”, la obra que analiza los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista.

Portada de “Obrar Escuchando”, la obra que analiza los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista.

Resultados concretos

La obra no se limita a narrar una experiencia local. Propone, además, una reflexión más amplia que incluye la posibilidad de consolidar un modelo de gestión que demostró resultados concretos y que puede replicarse o adaptarse en otros ámbitos y organizaciones, más allá del contexto político o territorial.

>> Leer más: Reconquista se proyecta en el escenario global con una agenda estratégica y el impulso del intendente Vallejos

Noticias relacionadas
 Maglia celebró el consenso alcanzado y subrayó la importancia de esta herramienta: “Este presupuesto es la garantía de que Baigorria no se detiene.

El Concejo Municipal de Granadero Baigorria aprobó el presupuesto 2026

La nueva mesa directiva quedó conformada por Nicolás Ramírez en la presidencia, Pamela Moro como vicepresidenta primera y Juan Acosta como vicepresidente segundo.

El Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez eligió por unanimidad a su nuevo presidente

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) construye en la intersección de la ruta 14 y el ingreso a la localidad de Diego de Alvear, en el sur provincial. 

Avanza la construcción de una nueva rotonda sobre ruta 14, en Diego de Alvear

Un tornado azotó Carcarañá en pleno temporal

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Lo último

Obrar Escuchando, una mirada sobre los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista

"Obrar Escuchando", una mirada sobre los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista

Siete de las mejores películas de Navidad en plataformas de streaming

Siete de las mejores películas de Navidad en plataformas de streaming

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Repitencia: Goity dijo que "quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

A dos años de su eliminación, el ministro de Educación sostuvo que "todas las medidas tienen como objetivo mejorar los aprendizajes"

Repitencia: Goity dijo que quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Ovación
Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba: Hay mucha sangre joven y con mucho empuje

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba: "Hay mucha sangre joven y con mucho empuje"

Policiales
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

La Ciudad
Repitencia: Goity dijo que quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
La Ciudad

Repitencia: Goity dijo que "quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable
Política

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos
La Ciudad

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Ovación

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre
Información General

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia