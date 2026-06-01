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Roldán conmemorará el Día Mundial del Ambiente con propuestas para toda la familia

El "Bosquecito de nativas" será el marco de una jornada para compartir, crear y fortalecer el vínculo con la naturaleza y la comunidad

1 de junio 2026 · 13:00hs
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La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio, de 15 a 17, en el “Bosquecito de Nativas”, ubicado en la intersección de Panamá y Mocovíes.

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente y en conjunto con la Vecinal Las Acequias, invita a las familias de la ciudad a participar de una jornada reflexiva y recreativa en el marco del Día Mundial del Ambiente. La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio, de 15 a 17, en el “Bosquecito de Nativas”, ubicado en la intersección de Panamá y Mocovíes.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para compartir, crear y fortalecer el vínculo con la naturaleza y la comunidad, a través de distintas actividades pensadas para todas las edades.

Ambiente, taller y biblioteca

Durante la jornada se realizará el taller artístico “Consejos del Árbol”, la inauguración de la Biblioteca Comunitaria, que podrá ser intervenida y pintada por los asistentes, la participación especial de Abuelas Cuentacuentos y una visita guiada por el Bosquecito, donde los vecinos podrán conocer la historia del proyecto junto a sus creadores.

Además, estará presente “La Reci”, espacio de recepción de materiales reciclables que podrán ser canjeados por plantines, promoviendo así la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno.

El Día Mundial del Ambiente se celebra cada 5 de junio y fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger los recursos naturales y fomentar acciones concretas en favor de la sostenibilidad y el cuidado del planeta.

>>Leer más: Roldán busca capturar su esencia con un concurso de fotografías de la ciudad

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