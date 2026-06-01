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El fan fest de los Juegos Suramericanos pasó por Villa Gobernador Gálvez

En su recorrido por toda la provincia, el objetivo del dispositivo es difundir las actividades deportivas de los Juegos que se desarrollarán entre el 12 y el 16 de septiembre

1 de junio 2026 · 09:09hs
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Se ofrecieron juegos

Se ofrecieron juegos, simuladores, y propuestas municipales como newcom y voley para toda la familia.
El fan fest de los Juegos Suramericanos pasó por Villa Gobernador Gálvez

Rumbo a los Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán entre el 12 y 16 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, el Fan Fest itinerante estuvo en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, para difundir la competencia con dispositivos de los Juegos sumados a propuestas municipales. “Estamos preparados para recibir delegaciones, tenemos los dormis para 80 personas, cancha de deportes de arena en nuestro Parque Regional, y nos ponemos a disposición de todos los deportistas”, expresó el intendente Ricci.

El domingo por la tarde, la plaza del Ferroviario recibió el Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026 para difundir la competencia con dispositivos lúdicos y recreativos; la presencia de Capi, mascota oficial de la competencia, simuladores y diferentes actividades municipales.

La iniciativa abarcó actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha. Además, la Municipalidad propuso diferentes dispositivos como newcom, clase de ritmos y voley.

Promoción de los Juegos Surmericanos

Con respecto al tema, el intendente Alberto Ricci expresó: “Junto al gobierno de la provincia de Santa Fe estamos promocionando la decimotercera edición de los Juegos Suramericanos que se va a realizar en nuestra provincia. Hoy nos vinieron a visitar con juegos itinerantes, dispositivos lúdicos y pedagógicos que pudieron disfrutar las familias que se acercaron a la plaza del Ferroviario”.

“Tenemos nuestra embajadora que es Vanina Correa, que ha participado en diferentes competencias en distintas partes del mundo defendiendo la camiseta celeste y blanca. Para nosotros es fundamental promover el deporte, y que estos juegos se desarrollen en nuestras provincias es muy importante”, añadió.

Villa Gobernador Gálvez a disposición

Al mismo tiempo, Ricci hizo hincapié en que Villa Gobernador Gálvez “está preparada para recibir delegaciones. Tenemos los dormis para 80 personas, cancha de deportes de arena en nuestro Parque Regional, y nos ponemos a disposición de todos los deportistas que quieran participar de todas las actividades que se desarrollan en nuestra ciudad”.

Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre y participarán más de 4.000 atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, en 57 disciplinas. Se esperan más de dos millones de espectadores en las tres ciudades, y otros dos millones de espectadores a través de las transmisiones de TV y streaming.

>>Leer más: El Mundial y los Juegos Suramericanos se vivirán también en las aulas de Santa Fe

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