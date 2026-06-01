La ciudad de Alvear llevará todo su potencial a Agroactiva 2026

“Una muestra de lo que somos” es la propuesta para exhibir el carácter industrial, logístico, tecnológico y agroexportador de la ciudad

El Agroactiva Arena será el ámbito donde Alvear realizará la presentación de proyectos vinculados a movilidad eléctrica y la conversación público-privada “Alvear Ciudad: convergencia de Vaca Viva y Vaca Muerta”.

Del 3 al 6 de junio, la localidad de Alvear participará de Agroactiva 2026 bajo el lema “Una muestra de lo que somos” , una propuesta que buscará exhibir ante miles de visitantes, empresarios, inversores y referentes del sector productivo el enorme potencial industrial, logístico, tecnológico y agroexportador que caracteriza a la ciudad.

La nueva edición de Agroactiva, que se desarrollará en Armstrong, vuelve a consolidarse como uno de los eventos más importantes de Argentina y Latinoamérica vinculados al campo, la industria y la innovación. En ese contexto, Alvear llegará con una agenda propia cargada de actividades institucionales, empresariales, educativas y de vinculación estratégica.

Ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, dentro del área metropolitana de Rosario, Alvear se convertió en uno de los nodos productivos más dinámicos del país . Su ubicación privilegiada le permite conectarse directamente con la utopista Rosario-Buenos Aires, la ruta nacional A012 y la ruta provincial 21, integrándose al principal complejo agroindustrial y exportador de Argentina.

La ciudad cuenta actualmente con más de 250 establecimientos productivos habilitados y un ecosistema económico altamente diversificado. A ello se suman cinco parques productivos entre industriales, tecnológicos y logísticos , operativos o en desarrollo, que fortalecen su perfil como destino de inversiones.

La cercanía inmediata al río Paraná y a las 34 terminales portuarias del Gran Rosario constituye otro de sus principales activos. No es un dato menor: el 76% de las exportaciones agroindustriales argentinas salen por esta región, que en 2024 movilizó más de 66 millones de toneladas de productos hacia el mundo.

Motores de desarrollo de Alvear

Entre los principales motores de desarrollo se destacan el Parque Industrial Alvear (PIA), con más de 120 lotes y fuerte presencia metalúrgica y metalmecánica; el Micro Parque Tecnológico (Micropi), orientado a la innovación, biotecnología y economía del conocimiento; y el Parque Logístico Avant Alvear, especializado en distribución y operaciones regionales.

Además, la ciudad alberga empresas nacionales e internacionales vinculadas a sectores industriales, tecnológicos, logísticos, navales y agroexportadores, consolidando un modelo de integración entre industria, tecnología, logística y agro que la posiciona como referencia regional.

La agenda en Agroactiva

La agenda de Agroactiva comenzará el miércoles 3 de junio con la firma del convenio “Compromiso con la Innovación Laboral”, seguida por la presentación de proyectos vinculados a movilidad eléctrica y la conversación público-privada “Alvear Ciudad: convergencia de Vaca Viva y Vaca Muerta”, que reunirá a referentes empresariales, tecnológicos y económicos para analizar oportunidades de desarrollo productivo.

Durante el jueves, uno de los momentos más destacados será la participación de más de 120 estudiantes y 14 docentes de escuelas secundarias de Alvear, quienes recorrerán empresas líderes presentes en la muestra para fortalecer el vínculo entre educación, innovación y empleo.

Las jornadas del viernes y sábado estarán orientadas a reuniones con organismos nacionales, promoción de inversiones, desarrollo exportador, networking empresarial y presentación de proyectos urbanos y productivos.

Con una estrategia que combina infraestructura, planificación territorial, innovación y articulación público-privada, Alvear llegará a Agroactiva 2026 para mostrar una realidad concreta: una ciudad preparada para liderar el desarrollo productivo del futuro.

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