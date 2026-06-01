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Puerto General San Martín impulsó un foro sobre innovación y educación ambiental

La jornada reunió a representantes del sector público, educativo e industrial en un espacio para el intercambio y para promover la gestión sustentable y el desarrollo productivo responsable

1 de junio 2026 · 07:00hs
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 Se analizó la gestión de residuos industriales

 Se analizó la gestión de residuos industriales, innovación y desarrollo sostenible en Puerto General San Martín.
Puerto General San Martín impulsó un foro sobre innovación y educación ambiental

Puerto General San Martín impulsó un foro sobre innovación y educación ambiental

El Teatro Municipal de la ciudad de Puerto General San Martín fue sede durante dos jornadas de un Foro Educativo Ambiental, donde autoridades, especialistas y representantes del sector productivo analizaron la gestión de residuos industriales, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.

El encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer el vínculo entre educación, industria y comunidad, así como impulsar prácticas responsables en un polo estratégico del cordón industrial.

El intendente Carlos De Grandis encabezó el acto de apertura junto al director del Instituto Superior N° 25 “Beppo Levi”, Sergio Ghezzi, acompañados por autoridades legislativas y educativas. Ambos destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones educativas y el sector privado.

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Gestión de residuos

El foro abordó la gestión de residuos industriales como un proceso que no solo implicó el cumplimiento de normativas, sino también una oportunidad para innovar, mejorar la trazabilidad —seguimiento preciso del recorrido de un residuo— y promover la responsabilidad compartida entre actores.

Ghezzi agradeció el acompañamiento institucional y destacó la participación de empresas, sindicatos y organismos. “El futuro sostenible que soñamos se gestionó hoy, con cada decisión técnica y con cada compromiso asumido”, expresó.

Sustentabilidad

Especialistas desarrollaron exposiciones sobre sustentabilidad, gestión de residuos químicos, economía circular y monitoreo ambiental.

La economía circular, entendida como un modelo que busca reutilizar materiales y reducir desechos, ocupó un lugar central en los debates que tuvieron lugar durante ambas jornadas.

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El ingeniero Mauro Acosta, afirmó que “la capacidad de transformar lo que antes se descartó en nuevos recursos fue un pilar fundamental de la economía circular”.

Articulaciones necesarias

El intendente destacó el crecimiento del Instituto y el rol de la educación superior en el desarrollo local. “Cuando una ciudad tuvo educación superior, tuvo futuro”, señaló.

Además, Carlos De Grandis resaltó que el crecimiento productivo de la ciudad se sostuvo y se sostiene mediante planificación, presencia del Estado y compromiso comunitario.

Riesgos y controles

El foro también incluyó la participación de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Especiales, empresas del sector y representantes sindicales. En ese contexto, los representantes del sector expusieron sobre procesos industriales sostenibles, prevención de riesgos y control ambiental.

El monitoreo ambiental, que consistió en la medición de aire, agua y suelo para prevenir impactos, se presentó como una herramienta clave para la toma de decisiones sobre medidas de prevención.

El encuentro concluyó como un espacio de diálogo entre el Estado municipal, el sector académico, la industria y los trabajadores, con el objetivo de consolidar un modelo productivo más seguro, consciente y sustentable para la ciudad de Puerto General San Martín, así como para toda la región Metropolitana.

>>Leer más: Puerto San Martín eligió "priorizar la vida sobre las jurisdicciones" y reparará parte de la ruta 11

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