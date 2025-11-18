La Capital | La Región | ferrocarril

Recuperan y ponen en valor la estación de ferrocarril de Cañada del Ucle con una inversión millonaria

Un trabajo conjunto entre la comuna local y el gobierno provincial a través del Programa de Obras Urbanas (POU) ya invirtió más de 30 millones de pesos

18 de noviembre 2025 · 15:29hs
La segunda etapa del proyecto contará con otros 19

La segunda etapa del proyecto contará con otros 19,5 millones de pesos del POU, y la tercera completará la intervención total del inmueble, con el reacondicionamiento del suelo y las cuatro habitaciones restantes, ya que en esta fase se concluyeron dos habitaciones, baño y cocina.
Una serie de obras de recuperación y puesta en valor del edificio del ferrocarril de Cañada del Ucle, ya completó una primera etapa de trabajos donde ya se invirtieron unos 32 millones de pesos

Sobre este tema, la senadora provincial Leticia Di Gregorio mencionó que acompañó el proceso de recuperación y puesta en valor de la histórica estación ferroviaria, “una intervención que avanza con fondos comunales y aportes del Programa de Obras Urbanas (POU) del Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Lisandro Enrico”.

Inversión millonaria

En esta primera etapa se invirtieron 32 millones de pesos, con 19,5 millones aportados por la provincia y 13 millones de la gestión local. Los trabajos se concentraron en rescatar el valor patrimonial del edificio.

Se restauraron las grandes puertas originales siempre que fue posible, se conservaron pisos flotantes y, en las zonas deterioradas, se instalaron aberturas de aluminio negras para mantener la estética del edificio.

Cañada del Ucle - estación ferrocarril 2

También se renovó totalmente el sistema de cañerías, los pozos y la cocina, que llevaba décadas sin funcionar, y se adecuó un baño para personas con discapacidad.

“Esta obra preserva nuestra historia y, al mismo tiempo, genera nuevas oportunidades de uso social. Acompañamos a Cañada del Ucle para que espacios tan valiosos vuelvan a tener vida y queden al servicio de sus vecinos”, señaló la legisladora.

Segunda etapa

La segunda etapa del proyecto contará con otros 19,5 millones de pesos del POU, y la tercera completará la intervención total del inmueble, con el reacondicionamiento del suelo y las cuatro habitaciones restantes, ya que en esta fase se concluyeron dos habitaciones, baño y cocina.

El presidente comunal, Orlando Pruzzo remarcó que la obra busca conservar la identidad del edificio sin resignar su funcionalidad.

“Todo lo que se pudo salvar, se conservó. Lo que estaba destruido se hizo nuevo, pero siempre sin perder el espíritu original del edificio”.

Cañada del Ucle - estación ferrocarril 3

El mandatario indicó que “la idea es que este lugar funcione como un salón de usos múltiples que quede para siempre en manos del pueblo, más allá de quién gobierne”.

Tal como sucede en Cañada del Ucle, la recuperación de antiguas estaciones ferroviarias se dio en muchas ciudades y pueblos de la provincia de Santa Fe. En muchos de los casos estos lugares pasaron a convertirse en centros culturales, espacios museológicos y también en estaciones de ómnibus, entre otras funciones.

