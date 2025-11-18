"Desbloqueá Timbúes": Presentaron la grilla completa de la Fiesta Misa Criolla 2025

La quinta edición del festejo será el 13 de diciembre con artistas nacionales y la clásica interpretación de la pieza de Ariel Ramírez

La interpretación de la tradicional Misa Criolla a cargo de la “Confluencia Coral Ariel Ramírez”, dirigida por Cristián Caselli.

El gobierno comunal de Timbúes presentó la grilla de espectáculos de la V Fiesta Nacional y XIX Provincial de la Misa Criolla , que se realizará el próximo 13 de diciembre a partir de las 19 en el Polideportivo Comunal José Francisco "Paco" Cabral (Rivadavia y Solis).

De acuerdo a lo anunciado, este año estarán presentes los espectáculos de Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal y Riendas Libres. El cierre a puro ritmo estará a cargo de Rodrigo Tapari .

El espectáculo central será la interpretación de la tradicional Misa Criolla a cargo de la “Confluencia Coral Ariel Ramírez”, dirigida por Cristián Caselli. Además, se desarrollará el pesebre viviente y la apertura estará a cargo del Ballet Comunal "Esperanza Nativa".

Como cada año, la fiesta también ofrecerá feria de artesanos y emprendedores gastronómicos y en la oportunidad se llevará a cabo el sorteo de la "Gran Rifa Misa Criolla 2025” . La entrada será libre y gratuita.

Timbúes emprende

Desde la Comuna de Timbúes se convoca a emprendedores, gastronómicos y artesanos a inscribirse en el Registro Único Comunal de Participación “Timbúes Emprende”.

La inscripción se realizará a partir hasta el jueves 27 de noviembre, en el Anexo 1 (Av. San Martín 688), de 8 a 14. Se invita a los vecinos a acercarse a realizar el registro correspondiente que es obligatorio para poder participar en los eventos que organiza el gobierno de Timbúes.

Para los emprendedores gastronómicos se recuerda que es obligatorio presentar el carnet de Assal para la manipulación de alimentos, para feriar en los diferentes eventos.

El último curso anual de Assal se realizará el martes 2 de diciembre. Para más información e inscripciones hacerlo a través del 3476 – 417167 o a través de la página web timbues.gob.ar.

>> Leer más: Las instituciones locales de Timbúes comercializan la Gran Rifa Misa Criolla 2025