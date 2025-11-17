La Capital | La Región | Reconquista

Reconquista dijo presente en las jornadas nacionales de Acep-KAS realizadas en Paraná

Fueron organizadas por la Asociación Civil Estudios Populares y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung con el objetivo de construir liderazgos humanistas

17 de noviembre 2025 · 09:00hs
El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, participó entre el 14 y el 15 de noviembre de las jornadas organizadas por la Mesa Nacional de la Asociación Civil Estudios Populares (Acep) y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) que se desarrollaron en Paraná, Entre Ríos, con el objetivo de construir un liderazgo humanista basado en valores.

En la oportunidad, la presencia de Vallejos aportó una mirada estratégica sobre la gestión local y fortaleció el intercambio federal entre referentes municipales de todo el país.

El encuentro, realizado en el Hotel Maran, tuvo como eje la construcción de un liderazgo humanista basado en valores y formó parte de la conmemoración por los 25 años de Acep. Además de la participación del intendente Vallejos, la jornada contó con la disertación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de la representante de la KAS, Susanne Käss.

Las actividades del sábado pusieron especial énfasis en el desarrollo local y los desafíos actuales de las políticas públicas. En el panel “Desafíos de las Políticas Públicas con Principios y Valores”, Vallejos compartió experiencias y perspectivas junto a intendentes y funcionarios municipales de distintas provincias.

La presencia de líderes de diversos territorios en esta Mesa Nacional reafirmó la importancia del diálogo federal y la unidad de gestión para abordar desafíos comunes. Este espacio de intercambio resultó esencial para fortalecer vínculos y promover ideas que contribuyan directamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

