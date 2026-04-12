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Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas murieron en un siniestro vial

La camioneta en la que se desplazaba una familia impactó de frente con un camión, a la altura del kilómetro 135, en inmediaciones de Cañada Rosquín

12 de abril 2026 · 13:45hs
El siniestro vial se registró sobre la ruta 34

El siniestro vial se registró sobre la ruta 34, a la altura de Cañada Rosquín.
Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas murieron en un siniestro vial

La ruta 34 se convirtió nuevamente en un escenario de tragedia este domingo. Una familia de Carlos Pellegrini se dirigía hacia San Martín de las Escobas cuando su vehículo impactó de de frente con un camión. Una pareja y sus dos hijos, de dos y seis años perdieron su vida en el acto. Hay un tercer hijo de ese matrimonio hospitalizado, pero fuera de peligro.

De acuerdo al parte de prensa de la Unidad Regional XVIII, el siniestro vial se produjo este domingo por la mañana, cerca de las 9.30. En ese momento, a la comisaría 3ª de Cañada Rosquín (a 150 kilómetros de Rosario) fueron advertidos de un accidente en el kilómetro 135 de la ruta nacional Nº 34.

Por situaciones que se tratan de establecer, chocaron de frente una camioneta 4x4 con cinco ocupantes, que son miembros de la misma familia, con un camión. Ambos vehículos salieron de la ruta. Como consecuencia del siniestro perdieron su vida dos personas adultas y dos menores de 2 y 6 años. Hay otro menor de 7 años que está fuera de peligro.

ruta6

La familia era oriunda de Carlos Pellegrini y circulaba rumbo a San Martín de las Escobas para disfrutar de “Cachorritos”, un torneo de fútbol juvenil.

El hecho generó una profunda conmoción en toda la región, especialmente en las comunidades vinculadas al fútbol formativo. En este contexto, la Liga Departamental de Fútbol San Martín emitió un comunicado oficial en el que anunció la suspensión de la actividad deportiva prevista para este domingo. La decisión alcanza a la totalidad de la Fecha 6 del torneo de primera división.

>>Leer más: Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

"Ante los hechos de público conocimiento relacionados a un accidente automovilístico que atraviesa una familia perteneciente a clubes afiliados a nuestra liga, y entendiendo el difícil momento, la Liga Departamental de Fútbol San Martín ha tomado la determinación de suspender la totalidad de la Fecha 6 prevista para este domingo. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento”, escribieron.

La ruta más peligrosa de Santa Fe

El nuevo accidente mortal vuelve a poner bajo la lupa a la ruta nacional 34, identificada como una de las la trazas con mayor siniestralidad vial de la provincia, de acuerdo con un estudio realizado el año pasado por el Observatorio Provincial de Seguridad Vial.

Según ese relevamiento, la 34 fue la que más muertes registró en los últimos años, en su mayoría en siniestros con participación de camiones. Detrás se ubican las rutas nacionales 11 y 33, también señaladas como corredores críticos.

>> Leer más: Rutas nacionales abandonadas: en un año y medio no hubo obras de mantenimiento

Las cifras son contundentes: desde 2019 se contabilizaron 335 víctimas fatales en accidentes ocurridos sobre las rutas 11 y 34 dentro del territorio santafesino. En el caso puntual de la 34, entre enero y noviembre del último período analizado se registraron 21 siniestros con 30 personas fallecidas.

La alta siniestralidad de la ruta 34 responde a una combinación de factores estructurales. Entre otros, el alto tránsito de camiones por el corredor y el escaso ancho de la ruta.

Es también uno de los corredores que el Estado nacional dejó librado a su suerte desde que se desfinanciaron los trabajos de mantenimiento en las rutas nacionales.

La arteria estuvo cortada durante la semana pasada, luego del colapso de una alcantarilla que obligó a interrumpir completamente la circulación a a altura de Lehmann.

La intervención se puso en marcha al comienzo de la semana pasada, con recursos aportados por la provincia.

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