Policías de Aldao apartados por llevarse chicas a la comisaría

Dos efectivos de la comisaría 11ª de Aldao fueron pasados a disponibilidad luego de ser denunciados por llevar a menores a la seccional, no en calidad de detenidas, sino aparentemente de "invitadas", incluso a pasear en el móvil oficial. Aunque no hay una denuncia concreta sobre abuso sexual, las autoridades de la Unidad Regional XVII tomaron la decisión de apartar a los dos agentes de la fuerza. El caso, que también tuvo como víctima a un chico de 16 años, está en manos de la Fiscalía de San Lorenzo.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación, el jefe de la comisaría recibió el viernes pasado una denuncia de una chica de 17 años que afirmó haber viso entrar a la seccional, aproximadamente a las 23 del jueves, a una adolescente de 15 años, de quien sería amiga.

El día siguiente, otro menor de 16 años declaró que ingresaron a la comisaría junto con una chica de 15. Según su testimonio, allí, los agentes Marcos R. (suboficial) y Marcelo C. (cabo 1º) los invitaron a patrullar, a lo que primero se negaron pero finalmente accedieron. Llegando a un camino de tierra (no se especificó el lugar) Marcelo C. le cedió el volante del patrullero a la jovencita quien lo condujo un par de cuadras para luego ceder el manejo nuevamente al policía.

El chico de 16 años declaró que semanas antes había observado a los dos empleados policiales en la puerta de la comisaría con una nena de 12 años. Luego se enteró de que hubo una situación similar provocada por uno de los dos involucrados.

El caso quedó en manos del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero, que se puso al frente de la denuncia que hicieron vecinos y miembros de la propia comisaría, en la que se señala que "los agentes sindicados habrían estado en la comisaría con las menores tomando algo, cuestión que no está permitida".

El representante del Ministerio Público de la Acusación ordenó entrevistar a testigos y a los menores en presencia de su padres, se solicitó informe de GPS del móvil oficial del 5 y 6 de abril, cámaras de seguridad de la comuna, se secuestró el libro de guardia, y ordenó que se manden copia de lo actuado a División Judiciales.

El pase a disponibilidad de los agentes, dispuesto por orden del jefe de la UR XVII, Gonzalo Paz, fue confirmado a este diario por el secretario de Control de Fuerzas de Seguridad de la provincia, David Reniero, quien aseguró que "directamente la autoridad de la Unidad Regional tomó esta decisión al conocer el caso". El funcionario afirmó que ahora se esperan directivas del fiscal para llevar adelante las medidas correspondientes.

