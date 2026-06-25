Ángel Correa presiona a Tigres para que lo deje jugar en River

El delantero rosarino tiene todo acordado con el Millonario y hoy no se presentó a la pretemporada del club mexicano

Ángel Correa, con la camiseta de Tigres. El rosarino llegó al equipo mexicano después de jugar durante una década en Atlético de Madrid.

Ángel Correa tiene todo acordado con River para ser nuevo jugador del club. El rosarino sólo espera que los Millonarios se pongan de acuerdo con Tigres de México en el monto de la transferencia y presiona para que ocurra cuanto antes: este jueves no se presentó a la pretemporada.

Correa y River ya se pusieron de acuerdo hasta en el más mínimo detalle de cómo será el vínculo entre el jugador y el club. Se sabe hasta en México, donde sin embargo todavía esperan novedades desde Núñez: hasta ahora, el Millonario no hizo ninguna oferta por el jugador y en Tigres hay malestar por la situación.

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El rosarino debía presentarse este jueves a la pretemporada, pero no lo hizo. En México afirman que ni siquiera está allí. La confirmación sobre su acuerdo para jugar en River cayó mal en Tigres y hay que ver hasta qué punto no complica las negociaciones, en caso de que el club de la banda roja haga una oferta.

En Tigres no piensan cederlo por menos de 18 millones de dólares. Es lo que vale la cláusula de rescisión del contrato que firmó cuando el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 llegó procedente de Atlético de Madrid, donde jugó durante una década.

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Central no, River si

En México lo valoran como futbolista y están conformes con su rendimiento, pero no avalan su conducta de las últimas semanas. River ya había mostrado interés por él en el mercado de pases de verano, cuando Marcelo Gallardo todavía era el entrenador del equipo, pero nunca hizo una oferta formal a Tigres para abrir una negociación.

En las últimas semanas, más de una vez se dijo que Central también estaba interesado en el rosarino, aunque oficialmente nunca hubo nada.

Lo que ocurrió más recientemente es que directivos del Millonario y el jugador avanzaron en la negociación del contrato, a espaldas del club mexicano. Esto es lo que molestó a los directivos de Tigres, que sienten haber rescatado a Correa del Atlético de Madrid, donde casi no jugaba.