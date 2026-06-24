El invierno se siente en Rosario: tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana

Rosario amaneció con una mínima muy baja. El pronóstico anticipa mañanas heladas y el alivio se demora

El invierno llegó con fuerza a la ciudad

El invierno empezó este domingo y no perdió tiempo en hacerse notar. Apenas tres días después de su llegada oficial, Rosario enfrenta las jornadas más frías del año , con mañanas heladas, máximas que apenas superan los 14 grados y un pronóstico que tuvo temperaturas bajo cero en el arranque de este miércoles.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles la temperatura mínima fue de -1°, en una semana que estará marcada por mañanas heladas, tardes frescas y escasas probabilidades de lluvia.

Lo cierto es que la ciudad atravesó una de las mañanas más frías del año, con temperaturas cercanas a los cero grados y una sensación térmica todavía más baja, en una postal típicamente invernal que obligó a desempolvar camperas gruesas, gorros, bufandas y guantes.

La máxima prevista será de apenas 14 grados, por lo que el alivio llegará recién durante las horas centrales de la tarde. Será una de esas jornadas en las que el sol aparece, pero no logra modificar demasiado la sensación de frío.

¿Cuándo empieza a aflojar el frío ?

La buena noticia es que el frío más intenso tendría fecha de vencimiento.

Para el jueves se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 15. Aunque seguirá siendo una mañana muy fría, el termómetro comenzará lentamente a recuperarse.

El viernes continuará la tendencia con una mínima de 4 grados y una máxima de 17.

El fin de semana llegará con temperaturas algo más amigables para quienes ya están cansados de las heladas matinales. Tanto el sábado como el domingo las mínimas rondarán los 8 grados.

Un fin de semana más templado

El sábado aparece como el día más agradable de los próximos días. La temperatura oscilará entre los 8 y los 17 grados, con cielo estable y sin probabilidades de lluvia.

El domingo, en tanto, mantendrá una mínima de 8 grados, aunque la máxima volverá a descender hasta los 14. Tampoco se esperan precipitaciones significativas.

La ausencia de lluvias será una constante durante toda la semana, algo que también ayuda a que las temperaturas extremas se hagan sentir con más intensidad durante la madrugada y las primeras horas del día.