La Capital | Ovación | selección argentina

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

El equipo nacional terminó primero en su grupo y espera para saber a quién enfrentará en la siguiente fase del certamen

25 de junio 2026 · 15:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Messi y Leandro Paredes

AP

Lionel Messi y Leandro Paredes, en el festejo del segundo gol del rosarino y de la selección argentina en el choque ante Austria.

La fase de grupos del Mundial 2026 está en su etapa de definiciones y la selección argentina de Lionel Scaloni, dueña del primer puesto del Grupo J y ya clasificada para la siguiente instancia, espera conocer quién será su adversario en los 16avos de final.

Aunque las posibilidades matemáticas todavía mantienen abiertas varias alternativas, un simulador elaborado por el prestigioso medio estadounidense The Athletic ubica a Cabo Verde como el rival más probable para el equipo de Lionel Scaloni.

La gran sorpresa del Grupo H del Mundial

Según las proyecciones estadísticas del medio norteamericano, Cabo Verde cuenta con un 55% de probabilidades de finalizar en el segundo puesto del Grupo H y transformarse en el próximo rival argentino el viernes 3 de julio en Miami.

La selección africana se convirtió en una de las revelaciones del campeonato. En su estreno consiguió un histórico empate sin goles frente a Spain, uno de los grandes candidatos al título, y posteriormente igualó 2-2 frente a Uruguay, resultado que complicó seriamente las aspiraciones del conjunto celeste.

Sin nombres de gran repercusión internacional y disputando su primera Copa del Mundo, los caboverdianos lograron instalarse en la pelea por la clasificación y ahora aparecen como el cruce más probable para la Albiceleste.

Leer más: Scaloni mete mano en el equipo: siete jugadores podrían debutar en el choque ante Jordania

Arabia Saudita, otra posibilidad

Detrás de Cabo Verde aparece Arabia Saudita, que tiene un 29% de posibilidades de quedarse con el segundo lugar del grupo.

Más lejos quedan España, con un 10%, y Uruguay, con apenas un 6%, en un escenario que incluso contempla una eliminación temprana del seleccionado sudamericano.

Paradójicamente, España sigue siendo el amplio favorito para quedarse con el liderazgo de la zona, con un 84% de probabilidades de terminar primero.

Cómo se define el Grupo H

La última fecha tendrá dos partidos decisivos:

Uruguay vs. España

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

De esos resultados surgirá el segundo clasificado que enfrentará a Argentina en la siguiente instancia.

Los escenarios principales para definir al rival de Argentina

Argentina enfrentará a España si:

- Uruguay derrota a España y empatan Cabo Verde y Arabia Saudita.

- Uruguay derrota a España y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

Argentina enfrentará a Cabo Verde si:

- España derrota a Uruguay y Cabo Verde vence a Arabia Saudita.

- España derrota a Uruguay y Cabo Verde empata con Arabia Saudita.

Argentina enfrentará a Arabia Saudita si:

- España derrota a Uruguay y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

- España y Uruguay empatan y Arabia Saudita derrota a Cabo Verde.

Leer más: Beccacece: "Si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar que quiero mucho"

También puede haber desempates

La definición del segundo puesto incluso podría llegar a depender de criterios de desempate como diferencia de gol, goles convertidos, fair play o ranking FIFA.

Uno de los escenarios más complejos contempla un empate entre España y Uruguay combinado con una goleada de Cabo Verde sobre Arabia Saudita, situación que podría obligar a desempatar entre españoles y africanos para determinar quién enfrentará a la Selección Argentina.

Por ahora, los números favorecen claramente a Cabo Verde. Sin embargo, la última jornada del Grupo H todavía promete varios giros antes de definir el próximo obstáculo de la Albiceleste en el camino hacia los octavos de final.

Noticias relacionadas
La especial propuesta de Rodolfo Barili por el cumpleaños de Messi: Es una idea que hoy ponemos a rodar.

"Feliz cumpleaños, Lionel Messi": la convocatoria viral que lanzó un periodista

La venta de paquetes de turismo para el Mundial 2026 tuvo una caída con relación al 2022 

Aerolíneas Argentinas vende pasajes promocionados para ver a la selección argentina en el Mundial

La fanática estadounidense fue captada por la transmisión junto a su cartel

Quién es la fan de Lionel Messi de 100 años que se volvió viral durante el encuentro ante Austria

Lionel Messi junto a sus compañeros festejan ante la gente el triunfo frente a Austria.

Argentina tiene definido el día, hora y sede para los 16avos de final del Mundial 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Lo último

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Día Internacional de las pymes: Kicillof cuestionó el rumbo económico y defendió la industria nacional

Día Internacional de las pymes: Kicillof cuestionó el rumbo económico y defendió la industria nacional

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda de debate del Concejo Municipal

Desde La Libertad Avanza presentaron un proyecto para modificar la ordenanza que habilita su construcción en la plaza del Foro, el Distrito Centro y la plaza Libertad

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda de debate del Concejo Municipal
Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó
Policiales

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario
La Ciudad

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Ovación
Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial
Ovación

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

Ángel Correa presiona a Tigres para que lo deje jugar en River

Ángel Correa presiona a Tigres para que lo deje jugar en River

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Policiales
Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino
Policiales

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

La Ciudad
La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario
La Ciudad

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi y la Copa del Mundo

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi y la Copa del Mundo

Una rosarina radicada en Venezuela: Empezó a rugir la tierra, fue un sonido atormentador

Una rosarina radicada en Venezuela: "Empezó a rugir la tierra, fue un sonido atormentador"

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que no fue al azar
La Región

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 
Policiales

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares
Policiales

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados no concluyentes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco
Policiales

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina
Información General

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas
Policiales

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros
Economía

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa
Política

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas
La Ciudad

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Brasil detuvo a una española acusada de racismo: Sólo hay monos afuera
Información General

Brasil detuvo a una española acusada de racismo: "Sólo hay monos afuera"

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales
Política

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales

Senado: el PRO buscará interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios
Política

Senado: el PRO buscará interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios

Reforma electoral: el PJ santafesino se adelantó a Unidos y presentó proyecto
Política

Reforma electoral: el PJ santafesino se adelantó a Unidos y presentó proyecto

Tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana en Rosario
La Ciudad

Tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana en Rosario

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente
Política

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial
Economía

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial