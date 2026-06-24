Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones

El siniestro vial se confirmó a primera hora del día y uno de los choferes sufrió lesiones de consideración como consecuencia del impacto

El choque se registró a la una de la mañana en el kilómetro 7 de la traza.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este miércoles a la mañana un choque de camiones en la ruta nacional A012 . Luego de la denuncia se implementó un corte de tránsito total sobre el corredor, de modo que la circulación en el sur de Gran Rosario salió de su ritmo habitual durante varias horas.

De acuerdo a la versión preliminar, la colisión se produjo a la madrugada en el tramo ubicado entre los accesos a Piñero y La Carolina. Uno de los conductores sufrió lesiones de consideración y fue trasladado para recibir asistencia médica en el Hospital Provincial.

Según fuentes oficiales, los transportistas protagonizaron un choque por alcance a la una de la mañana en el kilómetro 7. Ambos viajaban hacia el este sobre el segundo anillo vial de la región. Después del impacto, los encargados del operativo llevaron a la víctima Rosario para atenderla. Mientras tanto, el personal a cargo de vigilar la zona implementó desvíos hacia las rutas provinciales 14 y 18. La circulación se reabrió antes de las 9 y la calzada quedó liberada.

A partir del choque registrado a la madrugada, la ruta A012 amaneció con ambas manos bloqueadas entre Piñero y La Carolina . Las autoridades recomendaron prever demoras en la zona debido a la intervención de los bomberos y la policía para resolver la situación.

ATENCIÓN corte total por colisión entre 2 camiones en RN a012 KM 7. Desvíos hacia RP 18. Respetar indicaciones de la Guardia Provincial. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) June 24, 2026

Dado que no se podía avanzar desde Alvear ni desde el enlace con la ruta nacional 33, la agencia santafesina recomendó respetar las indicaciones de la Guardia Provincial para evitar mayores problemas de tránsito. A diferencia de lo que ocurrió en semanas anteriores, en esta oportunidad no había niebla fuera de las áreas urbanas y la visibilidad era normal.

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Al margen de este episodio, la Municipalidad anunció otros cortes de tránsito por obras en Rosario durante este miércoles. La lista incluye los siguientes sectores:

Bulevar Seguí entre avenida San Martín y Entre Ríos, mano norte

Bulevar Seguí entre bulevar Oroño y Dorrego

Lamadrid entre Sarmiento y avenida San Martín

Donado y Argentino

Maipú y San Lorenzo

Buenos Aires entre Gaboto y Amenábar

Humberto Primo entre Don Bosco y Díaz Vélez

Bulevar Avellaneda y Harding

Avenida Francia y Sabattini

Tiscornia entre avenida Ovidio Lagos y avenida Francia

Ceres entre Suipacha y avenida Francia

Herrera entre Suipacha y avenida Ovidio Lagos

Pasco y San Martín

Suipacha entre Riobamba y bulevar 27 de Febrero

Además, fuentes oficiales recomendaron circular con precaución debido a la reducción de calzada en estas intersecciones: