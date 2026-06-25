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Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural gigante de Messi y la Copa del Mundo

La plaza de bolsillo número 100 de Rosario se inauguró con un mural de 124 metros cuadrados dedicado a Messi, Maradona y la Copa del Mundo, además de juegos y espacios inclusivos

25 de junio 2026 · 13:48hs
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La plaza de bolsillo número 100 de Rosario

La plaza de bolsillo número 100 de Rosario

La esquina de Balcarce y Ameghino, en el sur de Rosario, dejó atrás su pasado de microbasural para convertirse en un nuevo espacio público con identidad mundialista. Ahí, la Municipalidad inaugurará este jueves la plaza de bolsillo número 100 de la ciudad, que tendrá como principal atractivo un imponente mural de Lionel Messi, Diego Maradona y la Copa del Mundo conquistada por la Selección Argentina en Qatar 2022.

La intervención forma parte del programa de Plazas de Bolsillo, una política que recupera terrenos abandonados o utilizados como puntos de arrojo irregular de residuos para transformarlos en espacios de encuentro para los vecinos. En este caso, además, será la primera plaza diseñada bajo los lineamientos del programa MIL65, una iniciativa que busca fomentar la convivencia entre infancias y adultos mayores mediante juegos, mobiliario y actividades pensadas para ambas generaciones.

Un mural de 124 metros cuadrados

Uno de los grandes protagonistas del nuevo espacio será el arte urbano. El muralista rosarino Pelu Rodríguez, autor de la reconocida obra dedicada a Lionel Messi en calle Buenos Aires al 600, realizó una nueva intervención de 124 metros cuadrados en la que aparecen el capitán de la Selección Argentina, Diego Maradona y la Copa del Mundo.

Según explicó el artista, la propuesta surgió con la intención de representar la pasión futbolera desde una escena "humana y tierna", capaz de conectar a distintas generaciones del barrio.

>> Leer más: Qué son las plazas de bolsillo, los espacios que quiere recuperar el municipio

"Lo más valioso es ver cómo los vecinos se apropian de la plaza, los chicos juegan y cuidan el lugar porque se sienten representados. Como muralista, ver cómo el arte fortalece el sentido de pertenencia y ayuda a que la zona sea más segura y habitable tiene un valor enorme", destacó.

La intervención también incluye un segundo mural de 15 metros cuadrados vinculado a la identidad del programa MIL65.

Una plaza pensada para chicos y adultos mayores

A diferencia de otras plazas de bolsillo, este espacio fue diseñado para que puedan compartirlo personas de distintas edades.

Para las infancias se instalaron tambores musicales que promueven la estimulación sensorial, una calesita inclusiva con capacidad para seis niños y un panel con el alfabeto dactilológico para acercar el lenguaje de señas de manera lúdica.

En tanto, el sector destinado a los adultos mayores incorpora un banco con pedalera para ejercitar las piernas, una columna de coordinación para trabajar la motricidad fina y un panel de memoria con piezas deslizantes pensado para estimular las funciones cognitivas.

La obra también incluyó nuevas veredas, bancos, mesas, iluminación LED, forestación con árboles y arbustos y mejoras generales para reforzar la seguridad del entorno.

De un microbasural a un espacio de encuentro

Desde el municipio destacaron que la transformación de Balcarce y Ameghino representa el espíritu del programa, que ya alcanzó las 100 intervenciones en distintos barrios de Rosario.

La secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Vanesa Di Bene, remarcó que la recuperación de estos espacios mejora la calidad de vida de los vecinos y elimina focos históricos de basura.

"Llegamos a cada rincón de la ciudad con Plazas de Bolsillo y hoy, con la inauguración de la número 100, demostramos que cuando los vecinos se involucran y el Estado escucha es posible transformar la calidad de vida en el barrio", sostuvo.

>> Leer más: Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

La funcionaria también destacó que esta nueva plaza marca un paso más con el enfoque MIL65. "Creamos espacios que unen a los más chicos con nuestros adultos mayores, integrando a toda la familia en un lugar de encuentro cercano", afirmó.

Con esta inauguración, Rosario alcanza el centenar de plazas de bolsillo distribuidas en distintos puntos de la ciudad, donde terrenos abandonados o utilizados como basurales fueron recuperados para el uso comunitario.

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