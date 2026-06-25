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Uno de los arqueros de Newell's es buscado con gran interés por Cerro Porteño

El equipo paraguayo, conducido por Ariel Holan, necesita con urgencia un refuerzo en el arco y está dispuesto a pagar por el préstamo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

25 de junio 2026 · 15:47hs
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El arquero estuvo en Newells durante la segunda mitad de 2026. Cerro Porteño lo pretende.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El arquero estuvo en Newell's durante la segunda mitad de 2026. Cerro Porteño lo pretende.

Newell's cedió a préstamo a Juan Espínola a comienzos de año. El arquero se fue a Barracas Central por una temporada. Pero puede cambiar de club antes de que se cumpla el plazo. Cerro Porteño se quedó sin su titular Martín Arias y está muy interesado en contratar a Espínola.

Con el arquero paraguayo existe acuerdo. Falta resolver el préstamo con Newell's, propietario del 80 por ciento del pase desde julio de 2025.

Cerro Porteño, que tiene como entrenador de la primera a Ariel Holan, tiene tanta necesidad de un reemplazante para Arias que se encuentra dispuesto a pagar un préstamo por Espínola. Esta negociación es diferente a lo que sucedió con el arquero cuando partió a Barracas Central. Fue cedido sin cargo y sin opción de compra.

Para Newell's resultaría beneficioso que ingrese dinero a la tesorería por el arquero, si es que llega a un acuerdo con Cerro Porteño, que tiene que jugar los octavos de final de la Libertadores con Palmeiras y el torneo paraguayo.

No se caería pese a que contrate a otro

Si bien en las últimas horas se conoció que Guido Herrera, de Talleres, se encuentra próximo a incorporarse a Cerro Porteño, el deseo de contar con Espínola continúa en pie.

>> Leer más: De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Es que Espínola puede ser otra alternativa para el arco. El actual suplente es el exarquero del seleccionado paraguayo, Roberto "Gatito", Fernández, de 38 años. Su continuidad es dudosa y le resulta imprescindible a la entidad paraguaya que haya otro para el arco.

El deseo de Espínola es volver a atajar en Cerro Porteño, con quien tiene todo acordado.

Espínola llegó a la Lepra por necesidad

La urgencia de Cerro por contratar a un arquero es similar a la que tuvo Newell's al momento de comprar el 80 por ciento del pase de Espínola, en un millón de dólares. En ese momento, el golero atajaba en Olimpia.

Keylor Navas decidió irse sobre el comienzo del torneo Clausura 2025 de manera sorpresiva y la Lepra salió en la búsqueda de un arquero. Tenía solo a Williams Barlasina.

Espínola llegó a Newell's y atajó en 14 partidos del Clausura y la Copa Argentina. No terminó de convencer su nivel y una vez que culminó la temporada oficial de 2025 se lo prestó hasta diciembre de 2025 a Barracas Central.

El contrato de Espínola con Newell's vence en diciembre de 2028.

Al margen de lo que suceda con Espínola, para su arco la Lepra cuenta con Josué Reinatti, Gabriel Arias, Williams Barlasina y Francisco Sciarini.

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