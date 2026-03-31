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Plaza Activa: deporte y encuentro en los espacios públicos de General Lagos

La Comuna de General Lagos impulsa una propuesta deportiva itinerante que recorre distintos sectores de acceso público de la localidad

31 de marzo 2026 · 09:34hs
El programa ya comenzó a implementarse y que muy pronto se vienen nuevas fechas con más propuestas deportivas

El programa ya comenzó a implementarse y que muy pronto se vienen nuevas fechas con más propuestas deportivas, ampliando las actividades y sumando más espacios.
Plaza Activa: deporte y encuentro en los espacios públicos de General Lagos

Plaza Activa: deporte y encuentro en los espacios públicos de General Lagos

Con el objetivo de promover la actividad física, el encuentro y la participación de niños, niñas y jóvenes de General Lagos, la Comuna local puso en marcha el programa Plaza Activa, una propuesta deportiva itinerante que recorrerá distintos espacios públicos de la localidad.

La iniciativa se organizará a través de jornadas abiertas. Plaza Activa busca fortalecer el uso de los espacios públicos como lugares de convivencia, fomentando hábitos saludables y el disfrute compartido en comunidad.

Más deporte en nuevos espacios

Desde la Comuna indicaron que el programa ya comenzó a implementarse y que muy pronto se vienen nuevas fechas con más propuestas deportivas, ampliando las actividades y sumando más espacios para que toda la comunidad pueda participar.

>>Leer más: General Lagos prepara un gran festival para celebrar su 128 aniversario

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