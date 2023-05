"Estuve con él el sábado hablando varias horas, me relató que la venía pasando mal en su celda de resguardo porque no tenía agua, ni luz, ni colchón y ni comida le pasaban. Me dijo que si no cambiaba esa situación se mataba. Pedí que me dejen ver el lugar, me lo negaron, pedí el traslado; me dijeron que no había gente para hacerlo el fin de semana, pedí que no lo dejen solo. Me fui. A la hora me llamaron para decirme que se había suicidado y hasta ahora el fiscal de Coronda (Horacio Cecchi) no me atendió el teléfono", le contó el profesional a La Capital, desde la oficina de gestión del Tribunal Federal de Rosario donde sigue buscando explicaciones y asentó la denuncia. "Quiero saber qué paso en esa hora y cuarto desde que me fui del penal", subrayó Botta.