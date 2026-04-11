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Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento y celebraron la patente 100

Más de sesenta vehículos históricos de la provincia se exhibieron en una jornada abierta y gratuita que combinó patrimonio, cultura y política pública

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

11 de abril 2026 · 18:53hs
El encuentro de autos antiguos en el Monumento a la Bandera convocó a cientos de personas.

Matías Ottonelli / La Capital

El encuentro de autos antiguos en el Monumento a la Bandera convocó a cientos de personas.

Más de 60 autos antiguos y clásicos se exhibieron este sábado por la tarde en la explanada del Monumento Nacional a la Bandera, en una jornada abierta y gratuita que reunió a cientos de personas y que tuvo como eje central la entrega simbólica de la patente histórica número 100 en la provincia de Santa Fe, en el marco de la ley que regula el registro y la circulación de vehículos de colección.

El evento, organizado por la Mesa de Clubes de Autos Antiguos junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y acompañado por el gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, combinó exhibición, identidad y gestión pública en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, consolidando una política que busca rescatar, preservar y poner en circulación el patrimonio automotor.

El momento central de la jornada estuvo marcado por el acto de entrega de patentes históricas, que tuvo como punto culminante la adjudicación simbólica de la patente número 100, un hito dentro del sistema de registro de vehículos antiguos impulsado por la provincia. La distinción fue otorgada a un Chevrolet de 1917, una unidad de alto valor histórico que además representará a Santa Fe en el tradicional evento Recoleta-Tigre, una de las competencias más emblemáticas del automovilismo histórico que remite a los orígenes de la actividad.

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La patente 100, el eje central del encuentro de autos antiguos en el Monumento a la Bandera.

La patente 100, el eje central del encuentro de autos antiguos en el Monumento a la Bandera.

El acto contó con una importante presencia de funcionarios provinciales y municipales, en una clara señal del respaldo institucional a una política pública que busca preservar y poner en circulación el patrimonio automotor. Entre las autoridades se destacaron el ministro de la Producción, Gustavo Puccini; el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale; y representantes de la APSV, encabezados por Carlos Torres.

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También participaron referentes vinculados al sector y a la organización, como el senador provincial Ciro Seisas (Unidos), los concejales Carolina Labayrú (Unidos), Damián Pullaro (Unidos) y Fabrizio Fiatti (Unidos), el director provincial de Sistemas Técnicos y Administrativos de la APSV, Roberto Bruera, y el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Gustavo Rezzoaglio, junto a una amplia presencia de clubes de autos antiguos. La participación de estos actores respondió a la consolidación de una política que no sólo regula la circulación de estos vehículos, sino que los integra a una agenda cultural y turística.

Del garaje a la calle

La explanada del Monumento a la Bandera se transformó en un verdadero museo a cielo abierto, con un recorrido que permitió apreciar la evolución del automóvil a lo largo de más de un siglo.

Entre las piezas más antiguas, se destacó una baquet de 1917, recreación de los vehículos que se utilizaban en los inicios del automovilismo para competir. El recorrido histórico continuó con modelos de las décadas del 30, donde sobresalió un Ford A de 1930, color bordó, ploteado con el logotipo del diario La Capital y de L+, uno de los más fotografiados de la jornada.

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También captó la atención un colectivo restaurado con carrocería San Antonio y mecánica V8 Deutz, junto a autos sport de distintas décadas, especialmente de los años 80, y unidades premiadas en Autoclásica, que elevaron el nivel de la muestra.

A ese conjunto se sumó el Torino 380W, recreación exacta del modelo que participó en Nürburgring en 1967 y 1968, desarrollado por Oreste Berta y obsequiado a Horacio Pagani, que además cuenta con la patente histórica 0001.

Rosario, escenario de un patrimonio vivo

La elección del Monumento Nacional a la Bandera como sede no fue casual. El espacio, cargado de valor histórico e identitario, funcionó como marco para una actividad que puso en escena el vínculo entre patrimonio, comunidad y Estado.

A pesar de una tarde gris, la convocatoria fue importante y sostenida durante toda la jornada, con familias, aficionados y vecinos que se acercaron a recorrer la muestra. La jornada dejó en evidencia que los autos antiguos ya no son solo piezas de colección, sino parte activa de una política pública que busca rescatar la memoria, ponerla en circulación y acercarla a la gente.

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