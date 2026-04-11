Autos históricos copan hoy el Monumento con una muestra única y gratuita

Esta tarde se exhibirán unos 60 vehículos antiguos en el marco de la ley provincial que habilita su circulación para eventos especiales

El encuentro programado para hoy en la explanada del Monumento Nacional a la Bandera persigue el objetivo de difundir la riqueza patrimonial histórica de la provincia.

Autos históricos de toda la provincia de Santa Fe saldrán a la calle este sábado para protagonizar una exhibición abierta y gratuita en la explanada del Monumento Nacional a la Bandera . La actividad se desarrollará entre las 15.30 y las 18 , y reunirá cerca de 60 vehículos antiguos cuidadosamente restaurados, algunos de ellos con más de un siglo de historia.

El encuentro, organizado por la Mesa de Clubes de Autos Antiguos y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y auspiciado por Multimedios La Capital, servirá para mostrar al público el resultado de un trabajo sostenido durante todo el año, respaldado por la ley provincial 13542, una norma inédita en el país que permite registrar, verificar y otorgar patentes especiales a vehículos históricos para que puedan circular en situaciones puntuales, como actos culturales y muestras públicas.

“Es la posibilidad de que estos autos dejen de estar guardados y puedan volver a circular, siempre bajo condiciones específicas, pero integrándose otra vez a la vida pública”, explicaron desde la organización. El encuentro en Rosario incluirá un momento simbólico destacado: la entrega de la patente número 100 a uno de los vehículos que completó el riguroso proceso de evaluación técnica y documental.

La muestra ofrecerá un recorrido variado por distintas épocas del automovilismo. Habrá autos de las décadas del 30 y del 40, un vehículo de carrera de 1918 y piezas singulares como un colectivo “doble camello” de 1977, carrozado en Rosario por la histórica carrocera San Antonio, que décadas atrás realizaba viajes de larga distancia entre Buenos Aires y Corrientes, cuando aún no existía el puente Zárate-Brazo Largo. Conserva de talles originales como ceniceros y tapizados de época.

También se exhibirá el Rambler Ambassador utilizado por la Gobernación para la inauguración del túnel subfluvial, un Triumph deportivo y el auto que el histórico preparador Oreste Berta le regaló al diseñador Horacio Pagani. A ese conjunto se sumará un vehículo perteneciente al diario La CapitaL, un Ford A de la década del 30 que ya fue anunciado como parte del evento y que incluso podría circular por la ciudad en actividades especiales previas a la muestra.

Santa Fe cuenta con un patrimonio automotor especialmente rico. Se estima que existen alrededor de 600 vehículos históricos distribuidos en el territorio provincial, con una mayor concentración en Rosario y la capital. Sin embargo, muchas de esas unidades forman parte de colecciones privadas que no siempre tienen visibilidad.

Invitación al mundo tuerca

Además de la exhibición, el encuentro propone un contacto directo entre propietarios y visitantes. Los dueños de los autos estarán presentes para responder consultas, compartir anécdotas y permitir que el público observe de cerca cada detalle de estas verdaderas piezas de museo a cielo abierto. La actividad está pensada como una propuesta familiar, para recorrer con tranquilidad, mate en mano, en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El evento continuará el domingo, con una presentación más breve a partir de las 11 en la zona del anfiteatro, frente al Planetario.

Club de autos antiguos Rafaela 1

En busca de otros históricos

La expectativa de los organizadores es que este tipo de muestras ayude a consolidar nuevos eventos y a que más propietarios se animen a poner en marcha sus vehículos históricos, revalorizando un patrimonio cultural.

La exhibición en el Monumento es también la expresión visible de un proceso institucional poco frecuente en el país. La ley provincial 13542, sancionada en 2016 pero reglamentada y puesta en funcionamiento recién en los últimos años, creó un Registro Unificado Provincial de Vehículos Antiguos de Colección y estableció un régimen especial para su verificación, patentamiento y circulación. Desde la APSV subrayan que se trata de una política pública que combina preservación patrimonial con criterios estrictos de seguridad vial, evitando que estos vehículos circulen al margen de cualquier control técnico.

“El valor de esta ley está en que reconoce el esfuerzo de décadas de los clubes y, al mismo tiempo, garantiza condiciones seguras de circulación”, señaló el secretario de la APSV, Carlos Torres. Bajo este esquema, los autos históricos solo pueden circular en contextos específicos, como traslados a exposiciones, eventos culturales o actividades oficiales, siempre luego de un proceso de inspección técnica especial.

La mesa interclubes

El camino hasta llegar a la entrega de la patente número 100 fue largo y sostenido. Demandó más de una década de trabajo colectivo y atravesó distintas gestiones provinciales, hasta que finalmente se consolidó una comisión técnica integrada por el Estado y las entidades del sector. Esa mesa interclubes está conformada por el Club de Automóviles Antiguos de Rafaela, la Escudería Santafesina de Autos Antiguos, Rosario Auto Sport, el Museo del Automóvil de Casilda, el Esperanza Automóvil Club, el Club de Autos Antiguos de Firmat y el Club de Automóviles Antiguos de San Guillermo.

Rosario fue elegida como sede del festejo por su peso simbólico, pero también porque concentra una de las comunidades más activas de coleccionistas. Desde la Mesa de Clubes destacan que la provincia posee uno de los patrimonios automotores históricos más importantes del país, con unidades que abarcan desde principios del siglo XX hasta piezas emblemáticas del desarrollo industrial y social argentino, como colectivos, autos oficiales y modelos deportivos de producción limitada.