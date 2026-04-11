Falsas denuncias: convocan a una movilización a Tribunales por las infancias judicializadas

Está convocada por una asociación civil, que ya presentó un proyecto en el Concejo Municipal. Será el lunes, a las 20, en Pellegrini y Balcarce

La Asociación Civil Padres y Abuelos Separados del Vínculo de sus Hijos y Nietos (Payab) organiza una movilización para este lunes, a las 20, frente a los Tribunales provinciales para repudiar y exigir respuestas de la Justicia frente al impedimento de revinculación de padres, quienes fueron objeto de presuntas falsas denuncias de abuso llevadas a cabo por sus ex parejas para obstruir el vínculo de sus hijos con toda la línea paterna.

Desde la esquina de Pellegrini y Balcarce, y bajo el lema "Los niños no se tocan, no se usan, no se dañan" , la agrupación invita a la ciudadanía a repudiar y hacer visible la causa para decirle "basta a la obstrucción de niños, basta de usarlos de rehén" en conflictos entre adultos, en clara alusión a las infancias judicializadas por un conflicto entre adultos.

"Con la asociación Payab queremos dar una respuesta a los conflictos desde una mirada a los niños, si los adultos no se ponen de acuerdo . Por esa razón solicitamos audiencia en el Concejo e ingresamos un proyecto de declaración de interés municipal la problemática de los niños judicializados innecesariamente por conflictos de adultos", comentó en declaraciones a La Capital el presidente de la asociación civil, Fernando Sánchez.

Señaló que si ese proyecto se declara de interés municipal, el poder lesgilativo de la provincia tiene la obligación de observar la problemática y provocar un cambio de paradigma en Santa Fe.

"Nuestra intención va más allá de lo partidario y lo ideológico, por eso decidimos presentar en mayo del año pasado un proyecto por medio de la concejala María Fernanda Rey para su correspondiente tratamiento en la comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos. Por eso necesitamos el añoyo de todos para avanzar con la iniciativa", comentó Sánchez.

La convocatoria surgió luego de los casos que tomaron estado público a partir de padres que reclamaban la revinculación con sus hijos, a quienes dejaron de ver, en su mayoría desde hace más de tres años, a partir de presuntas falsas denuncias realizadas por sus ex parejas por supuestos casos de abuso contra sus hijos.

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En muchos casos, las denuncias fueron desestimadas y, en otros, la Justicia Penal en primera y segunda instancia dirimieron esas causas de manera categórica para sentar precedentes y hacer un llamado a fiscales y psicólogas en claros escenarios de mala praxis.

En la mayoría de los casos, las denuncias de padres imputados recayeron sobre una organización presidida por un exjuez Federal en la que participan al menos tres psicólogas rosarinas. Sin embargo, los casos trascienden ese puñado de causas desde hace años a esta parte.

Es por eso que la Corte Suprema provincial mantuvo una reunión con todos los poderes del Estado para revisar las investigaciones y establecer protocolos, a fin de evitar incongruencias denunciadas por las defensas de los acusados por presuntos hechos de abuso sexual contra sus hijos.