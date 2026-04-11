Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más

El Charrúa, golpeado por dos caídas al hilo, necesita recuperarse, este sábado ante Luján por la Primera C. El Salaíto visita a Mercedes a las 17

Central Córdoba: El arquero Matías Giroldi dio la cara y se refirió al momento de los charrúas.

Primera C: Facundo Aronna delantero de Argentino, oriundo de los Quirquinchos, viene de marcar ante Deportivo Paraguayo y se ilusiona con más goles.

Central Córdoba y Argentino s alen a escena en el marco de la 7ª fecha de la Primera C . El Charrúa a partir de las 15.30 intentará recuperarse de las dos últimas derrotas y ante Luján está obligado a ganar en el barrio Tablada.

Por su parte, Argentino viajará a Mercedes para enfrentar al equipo homónimo a las 17 y tratar de cosechar la segunda victoria al hilo. En tanto, Leones FC recién jugará ante Muñiz, el lunes a las 15.30.

El Matador y el Salaíto, disputadas seis jornadas, realizaron opacas producciones, sumaron la misma cantidad de puntos (6) y hasta el momento están fuera del Reducido, aunque el campeonato recién comienza.

Los partidos pasan y el equipo comandado por Daniel Teglia y Diego Acoglanis no levanta cabeza. Con un nuevo plantel, comenzó triunfante ante Muñiz, después sumó tres empates consecutivos y en las dos últimas jornadas perdió ante Leones FC y Lamadrid, en ambos casos por la mínima.

Central Córdoba: El arquero Matías Giroldi dio la cara y se refirió al momento de los charrúas.

“Sabemos que estamos obligados a ganar en el Gabino Sosa por todo Central Córdoba. En la semana el grupo hablo de esta situación y solo nos sirven los tres puntos para estar en los puestos de vanguardia”, dijo el arquero Matías Giroldi.

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El once del Charrúa

El posible once Charrúa iría con Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Stéfano Pizzio; Joaquín Messi, Facundo Galli, Brian Otero y Cristián Sánchez; Renzo Altamura y Marcos Córdoba.

Argentino va por otra victoria

Después de haber obtenido el primer triunfo ante Deportivo Paraguayo por 2 a 0, el equipo dirigido por José Previti intentará sumar el segundo triunfo consecutivo cuando esta tarde a las 17 visite a Mercedes con dos cambios obligados por suspensiones.

Ingresan en el mediocampo, Diego Albornoz y Joaquín Cejas por Manuel Correa (llegó a 5 amarilla) y Julián Andrada (suspendido por 3 partidos).

La probable del Salaíto

El once del Albo sería con Franco Puppo; Manuel Báez, Diego Ramírez, Bruno Cabrera y Luciano Fernández; Juan Cisneros, Albornoz, Cejas y Wilfran Orejuela; Dago Sánchez y Facundo Aronna.

Antes de visitar a Mercedes, el delantero Facundo Aronna se refirió a la victoria ante Paraguayo y el partido de esta tarde.“Las sensaciones son desahogo por volver a marcar y ganar por primera vez en el torneo. Ahora estamos mentalizado en Mercedes, vamos por otro triunfo”, dijo el jugador con pasado en Huracán de los Quirquinchos.