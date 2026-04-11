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La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Será el próximo 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario. Hay cerca de 150 opciones, entre electrodomésticos, autos, motos y una avioneta

11 de abril 2026 · 15:43hs
La Aprad subasta 150 lotes entre autos

La Aprad subasta 150 lotes entre autos, motos y una avioneta

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) prepara para una nueva subasta de bienes incautados a delincuentes con lotes desde los 45 mil pesos. El remate se realizará el próximo jueves en el Salón Metropolitano y hay 5.400 inscriptos.

En total, el gobierno de Santa Fe pone a disposición unos 150 lotes entre los que se incluyen automóviles, motocicletas, tecnología, un fondo de comercio e incluso una aeronave, que fue punto de polémica en la previa por disputas entre la defensa de un financista deudor y la Aprad.

Los participantes de la subasta podrán pujar desde 45.000 pesos, siendo el lote más económico una motocicleta Zanella 50 cc. En el otro extremo, el artículo de mayor valor es una avioneta Cessna que tiene un precio base de 50.000.000 pesos.

Zanella 11.4

Además, se podrá adquirir vehículos como una Ford Ranger Raptor (2020) desde 16.000.000 pesos y un Peugeot 207 Compact desde 810.000 pesos.

El secretario de Gestión de Registros provinciales, Matías Figueroa Escauriza, señaló: “Esta diversidad convierte a la subasta en una instancia abierta y atractiva para distintos perfiles, desde particulares que buscan su primer vehículo o una compra conveniente, hasta interesados en oportunidades de inversión”. La subasta se llevará a cabo el 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario y ya cuenta con más de 5.400 personas inscriptas, lo que marca un récord de participación.

La polémica con la avioneta

La Justicia dio este miércoles el visto bueno para que la provincia subaste el próximo 16 de abril la avioneta de Daniel Casanova, un agente de Bolsa acusado de estafas. La aeronave forma parte del lote de bienes incautados al delito y, si bien la defensa del financista pidió frenar su subasta, la audiencia de este miércoles determinó su remate.

Dentro del lote que saldrá a la venta el 16 hay vehículos que son propiedad de Daniel Casanova, el agente de bolsa detenido en prisión preventiva por estafas financieras. Pero la polémica creció por la avioneta que estaba nombre de Cereales del Sur, una empresa de Casanova que se encuentra concursada e inhabilitada para disponer de sus bienes.

La disputa nació por el concurso preventivo al que está sometido Cereales del Sur. Sus acreedores, que esperan poder cobrar lo acordado con la empresa, reclamaron que la avioneta en cuestión forma parte de la firma y no es un bien personal de Daniel Casanova. En este contexto, la defensa del agente de bolsa, se presentó en el Centro de Justicia Penal para suspender la subasta de la aeronave, avalados por los acreedores que piden que el bien sirva para saldar la deuda de la empresa.

Este miércoles la defensa de Casanova tuvo una audiencia con el juez Alejandro Negroni, quien determinó finalmente que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) actuó dentro del marco de la ley provincial, respetando todos los pasos legales y administrativos para llevar adelante la subasta.

La avioneta en cuestión es una Cessna 402 A que no vuela desde 2019, ya que no tiene la habilitación aviónica de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). En 2009 sufrió un accidente aéreo en San Fernando que quedó registrado en la Anac Según la página web de la Aprad, la Cessna 402 A no tiene llaves, se desconocen los kilómetros y el año de fabricación y está valuada para la subasta en $50.000.000, poco menos de 37 mil dólares.

Récord de inscriptos

La convocatoria a la próxima subasta de bienes incautados al delito en Rosario tuvo resultados más que satisfactorios para sus organizadores. La Aprad anunció que la inscripción cerró con una cifra récord en comparación con ediciones anteriores.

De acuerdo al registro oficial, 5.411 personas se anotaron para el remate del jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano. La lista cuenta con participantes de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

El gobierno santafesino preparó 150 lotes para la puja de la semana próxima. En su mayoría se trata de vehículos automotores, mientras que la gran novedad es la venta de un avión de seis plazas que pertenecía a una empresa del financista Daniel Casanovas, imputado por estafas y otros delitos económicos.

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