Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

La causa pasó de analizar un disparo accidental en un forcejeo a investigar un presunto crimen planificado por el hijo de 15 años de la víctima

Rosalía La Roza, víctima del crimen que tiene a su hijo como sospechoso de un hecho premeditado.

Los familiares de Rosalía Yamila La Roza, la agente de la Policía Federal baleada en marzo por su hijo de 15 años en Villa Gobernador Gálvez, continúan exigiendo justicia por el crimen . En un principio la investigación se inició con la hipótesis de un disparo accidental en un forcejeo, pero la pesquisa dio un giro bajo la sospecha de que el adolescente planificó el hecho.

"Elegimos hablar con la serenidad de quien confía, pero con la herida abierta de quien espera", indicaron los familiares de Rosalía La Roza en un comunicado difundido en redes sociales. En ese contexto remarcaron que respetan "el carácter reservado de la Investigación Penal Preparatoria", pero a su vez describieron a la espera como "agónica".

El crimen de Rosalía ocurrió el 21 de marzo y en un principio se habló de un forcejeo, pero con el tiempo la investigación tomó otro rumbo. En ese marco se analiza la hipótesis de una premeditación, de acuerdo a información que habría en el celular del adolescente, donde surgen conversaciones que darían cuenta de la planificación del crimen.

Lo trascendido por fuentes cercanas a la investigación es que la relación entre la víctima y su hijo estaba atravesada por un conflicto personal. A partir de entonces, en distintas conversaciones, el joven manifestó el deseo de matar a su madre. Por otro lado, la teoría del forcejeo se debilitó ante la evidencia que confirmó que la mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza desde atrás.

Su familia pide justicia

El presunto homicida tiene edad no punible, por lo cual el procedimiento consistió en una audiencia informativa y su apartamiento de Villa Gobernador Gálvez hacia una institución fuera del departamento Rosario. En ese contexto los familiares de la víctima destacaron en su comunicado una serie de consideraciones.

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"Nuestro silencio es una decisión consciente de fe en las instituciones y en el valor de la ley. Sin embargo detrás de cada plazo técnico hay una familia atravesada por una angustia que no conoce de calendario", indicaron. "El tiempo de la justicia es necesario, pero nuestra espera es agónica", agregaron.

"Por eso con firmesa exigimos: especialidad y celeridad: que se apliquen los estándares del nuevo sistema penal juvenil para que el proceso avance sin dilaciones innecesarias; responsabilidad técnica: que la gravedad del hecho sea correspondida con la máxima eficiencia de cada interviniente en este sistema acusatorio; vigencia plena: que la Ley 27.801 se aplique en todo su alcance, garantizando que el acceso a la justicia para Rosalía sea efectivo", sostuvieron para finalizar el comunicado.