Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

El trágico siniestro vial sucedió en los primeros minutos de este viernes en San Martín y General Paz

Choque de motos en Fray Luis Beltrán. Fue anoche en San Martín y General Paz

Un trágico siniestro vial se produjo en los primeros minutos de este viernes en Fray Luis Beltrán que involucró a dos amigos . Dos motos chocaron en avenida San Martín y General Paz y uno de los conductores falleció en el acto. La víctima, identificada como Uriel Machado, tenía 19 años.

El incidente de tránsito sucedió poco antes de las 0.30 . Fuentes de la Unidad Regional XVII pudieron reconstruir en forma preliminar lo ocurrido en base al testimonio de una chica de 18 años que era amiga de la persona fallecida y que viajaba como su acompañante.

Según esa versión, Machado y la joven iban en una moto Honda Wave de 110 C.C. de color blanco a la par de una moto Honda XR 1500, que era conducida por Agustín M., de 26, quien era amigo de Machado, según contó la chica.

En un momento dado, por causas que no se pudieron establecer hasta el momento, los dos vehículos se tocaron y la moto en la que iban Machado y su amiga cayó al pavimento.

27_LC_73395222__26-12-2018__2.00x9.30.jpg La Seccional 4ª de Fray Luis Beltrán lleva adelante las actuaciones por el choque de anoche

>> Leer más: Fray Luis Beltrán: dos jóvenes heridos al chocar una moto y un auto

Al lugar acudieron efectivos de la Unidad Regional XVII y una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, cuyo médico a cargo constató que Machado había fallecido prácticamente en el acto

Las actuaciones judiciales por el siniestro vial quedaron a cargo de la Seccional de Fray Luis Beltrán con intervención de la Fiscalía de San Lorenzo.