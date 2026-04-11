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Santangelo: "Hay que relanzar el plan económico"

El economista señaló las dificultades para perforar la inflación inercial y encendio un alerta por el superávit fiscal. Preocupación por la demanda de dólares

11 de abril 2026 · 22:55hs
El economista Rodolfo Santangelo

El economista Rodolfo Santangelo, preocupado por la dolarización.

El economista Rodolfo Santangelo planteó la necesidad de un relanzamiento del programa económico para romper el estancamiento de la actividad y perforar una inflación que, según describió, se mantiene en niveles inerciales difíciles de reducir. Aunque destacó el equilibrio fiscal como el principal logro de la gestión, sostuvo que ese ancla resulta insuficiente si no se modifican las expectativas y no se recupera el ingreso real.

“Hay que relanzar el plan económico, sobre todo si tenés objetivos más ambiciosos”, afirmó el analista, al señalar que la economía atraviesa una prolongación de la estanflación. Según explicó, la estrategia debería “edificar sobre los logros obtenidos pero adicionarle condimentos adicionales”, con el objetivo de acelerar la desinflación y mejorar el nivel de actividad.

Santangelo remarcó que la inflación mensual se mantiene desde hace más de un año y medio en torno al 2,5%, lo que configura un proceso inercial. En diálogo con Splendid AM 990 sostuvo que ese nivel inflacionario dificulta la recomposición de los ingresos.

“Al 30% de inflación anual los ingresos reales de la población no recuperan, es muy difícil”, señaló.

Demanda de dólares

Otro factor que, según su diagnóstico, complica la recuperación es la elevada demanda de dólares por parte del público. “Estamos en una situación en la que la gente consume menos alimentos o bienes durables para comprar dólares”, afirmó, y subrayó que “es muy difícil lograr resultados contundentes cuando ocurre eso”.

A su juicio, esa dolarización de portafolios “es un obstáculo” para consolidar la desinflación y la reactivación.

El analista también cuestionó los tiempos del proceso económico y advirtió sobre el desgaste político y social. “La pregunta del cuándo no es menor para la paciencia política, social y económica”, expresó.

Trampitas fiscales

En relación con la política fiscal, Santangelo sostuvo que el equilibrio debe mantenerse como condición central, aunque advirtió que comenzaron a aparecer mecanismos que lo debilitan. “Para mantener ese equilibrio fiscal hay que empezar a hacer cosas que tienen patas cortas”, indicó.

Entre ellas, mencionó “trampitas, esas triquiñuelas de que no tengo y no me alcanza, entonces te debo”, en referencia a atrasos de pagos y obligaciones.

Finalmente, el economista insistió en que el programa económico requiere ajustes sin abandonar la disciplina fiscal. “Relanzamiento no significa retroceder; el equilibrio fiscal sigue siendo condición necesaria”, afirmó, aunque concluyó que la estrategia actual “necesita quebrar las expectativas y acelerar la desinflación y el nivel de actividad”.

Dólar bajo la lupa

Por otro lado, el economista y director de C&T Consultores, Camilo Tiscornia, se refirió al valor actual del tipo de cambio oficial y su relación con los precios internos, y afirmó que “no es sotenible” que los mismos le ganen al dólar.

“Es necesario que haya una corrección, ha quedado muy atrasado”, indicó,luego de aclarar que el Banco Central (BCRA) le puso un “piso” al precio del dólar dado que la entidad está en un proceso continuo de compra de divisas.

Respecto a niveles actuales, adelantó que la tendencia en los indicadores “empieza a insinuar algún tipo de mejora” y afirmó que va a haber un superávit comercial “muy importante”, lo que implica un mayor ingreso de dólares hacia el país.

Por último, y relacionado al nivel de inflación, el director de C&T Consultores se refirió al índice de cara a abril: en sus mediciones y seguimientos el resultado fue de una baja “bastante marcada”, por lo que para el cuarto mes del año el proceso de desaceleración retornaría. Sin embargo, afirmó que en los últimos meses el promedio se ubicó por encima y fue muy alta.

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