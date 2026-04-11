La EPE alerta por estafas virtuales y advierte por publicidad engañosa dirigida a jubilados Detectaron anuncios en redes sociales, especialmente en Facebook, que ofrecen un descuento del 50% en la factura de energía para jubilados del Banco Nación 11 de abril 2026 · 10:00hs

Como medida preventiva, desde la empresa aconsejan desconfiar de mensajes provenientes de contactos no agendados, evitar brindar información personal y sospechar de ofertas poco creíbles con beneficios exagerados.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) alertó sobre la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que buscan obtener datos personales de los usuarios mediante ofertas falsas. Según informaron desde la empresa, la modalidad apunta principalmente a jubilados y promete supuestos descuentos o beneficios inexistentes en la factura del servicio eléctrico.

Uno de los casos detectados consiste en anuncios difundidos en redes sociales, especialmente en Facebook, que ofrecen un descuento del 50% en la factura de energía para jubilados del Banco Nación. A partir de ese primer contacto, los estafadores solicitan datos personales y luego avanzan con pedidos de información sensible, como claves bancarias o accesos digitales, con el objetivo de tomar control de cuentas o dispositivos.

Desde la EPE aclararon que este tipo de mensajes es falso y remarcaron que la empresa no ofrece beneficios a través de redes sociales, correos electrónicos ni aplicaciones de mensajería. Ante cualquier comunicación sospechosa, indicaron que la información debe ser verificada únicamente por canales oficiales o en las oficinas comerciales.

Datos confidenciales La empresa recordó además que nunca solicita datos confidenciales, como contraseñas, números de tarjetas o información bancaria, por WhatsApp u otros medios digitales. En el caso de notificaciones por cortes programados, explicaron que estas se realizan exclusivamente mediante mensajes automáticos a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin requerir interacción ni pedidos de datos.

También recomendaron prestar atención a la autenticidad de los correos electrónicos recibidos. Las comunicaciones oficiales de la EPE deben provenir de direcciones con dominio institucional @epe.santafe.gov.ar, y cualquier variación puede ser un indicio de fraude. Como medida preventiva, desde la empresa aconsejan desconfiar de mensajes provenientes de contactos no agendados, evitar brindar información personal y sospechar de ofertas poco creíbles con beneficios exagerados. Ante cualquier duda, recomiendan contactarse directamente a través de los canales oficiales. >>Leer más: Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños