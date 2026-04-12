Un nuevo libro de Juan Manuel Fangio, la historia del mito, del hombre con sus luces y sombras detrás

Este lunes se presenta en Rosario "Fangio, el hombre detrás del volante", del periodista Pablo Morosi, en la librería en Oliva Libros. Una obra imperdible

Los amantes de la Fórmula 1 , los que hoy resurgieron por Franco Colapinto, los que quieren adentrarse en la leyenda del piloto más importante de todos los tiempos, no pueden dejar de meterse en el mundo de " Fangio , el hombre detrás del volante". La obra del periodista platense Pablo Morosi será presentada en Rosario, en Oliva Libros y, sin exagerar en lo más mínimo, es un relato obligatorio sobre el mito que nunca dejó de ser un ser humano con sus claros y también oscuros.

Seguramente en algún sitio de You Tube estarán a disposición todas las emisiones del recordado "El Gen Argentino", un programa de TV estupendo conducido por Mario Pergolini, donde los grandes nombres de la historia argentina fueron defendidos, y también interpelados, cada uno por un periodista, un historiador, un político o un abogado.

La emisión era también como un juego donde había instancias eliminatorias con la participación del público y al podio final llegaron José de San Martín (el ganador), René Favaloro y Juan Manuel Fangio, que fue tercero y en el rubro deportivo le ganó el mano a mano a Diego Armando Maradona. De la defensa de la historia deportiva del Chueco estuvo a cargo Pablo Vignone, sin dudas uno de los mejores y más completos periodistas que se hayan dedicado al automovilismo.

Hay que remitirse tal vez a aquella época para encontrar una obra semejante que retratara de la mejor manera, o la más completa, el nombre del mejor piloto de todos los tiempos, avalados por sus números. El que más campeonato ganó en relación a las temporadas que disputó, el de mejor promedio de carreras ganadas, de poles, de récord de vueltas y con cuatro marcas diferentes.

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Su performance en las pistas está fuera de toda discusión y no nació, seguramente no nacerá nunca, el piloto que pueda destronarlo. Pero, ¿cómo surgió el mito? ¿cómo fue trascendiendo? ¿qué relaciones fue consolidando para alcanzar la cima?. Y , ¿qué cuestiones personales fue dejando de lado para satisfacer su enorme deseo de velocidad? ¿a quiénes afectó? Y además, ¿cómo fueron sus contactos políticos, el peronismo y su papel en la dictadura más atroz cuando hacía rato había dejado las pistas?

Todas las preguntas están contestadas en la obra de Morosi, el inquieto periodista de La Plata que abordó muchos otros temas en distintas obras que nada tenían que ver con el deporte.

Juan Manuel Fangio, el hombre apasionado

Pero Fangio lo fascinó, lo atrapó el personaje, el héroe nacional que no nació de un repollo, el que pese a lo que pudiera sugerir su porte hasta tímido, sencillo, campechano que no cambió ni con la obtención de sus títulos de Fórmula 1, era un hombre apasionado. Por los fierros y por las mujeres, pero siempre priorizó su carrera deportiva.

Poco se sabe de sus relaciones sentimentales clandestinas, de sus tres hijos, y Morosi lo lleva al primer plano. Y no para hurgar en la polémica o la cizaña, sino para comprenderlo en su totalidad.

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Por eso aborda su lado personal y las cuestiones políticas. Explica el porqué de su adhesión al conservadurismo desde joven y el porqué llevó las banderas peronistas a lo más alto, aceptando su enorme ayuda pero sin ser peronista. Cómo siempre fue agradecido con Juan Domingo Perón y Evita, pero fue surfeando la condena que quiso imponerle la llamada Revolución Libertadora que lo derrocó.

Y cómo ya desde aquella época se transformó en el símbolo y la cabeza visible de Mercedes Benz en Argentina, en la que se secuestraron 17 trabajadores durante la dictadura genocida y solo 2 sobrevivieron, sin que hubiera registro de ayuda que pudo haber brindado Fangio para salvar a alguno, como se ha publicitado, ni tampoco participación directa en esos hechos.

Y cómo además, como presidente de la empresa no solo tuvo contactos con el represor Jorge Rafael Videla, sino que visitó a Fidel Castro en Cuba, al que siempre respetó como a quienes lo secuestraron en aquél 1958.

El Chueco fuera de las pistas

Por supuesto, ese costado, el de los numerosos negocios que montó, sus últimos años, son parte importante del relato deportivo, va enraizado en él todo el tiempo como parte indisoluble. Pero cada hazaña suya en las pistas, cada momento épico, todas sus visicitudes desde sus comienzos corriendo con apodo para que no se enteraran sus padres, hasta su retiro definitivo, pasando por el secuestro en Cuba, ocupan cada párrafo del libro.

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Así como Ayrton Senna se bajó del podio después de ganar el Gran Premio de Brasil para abrazar a Fangio que iba a entregarle el trofeo, diciéndole que no podía estar por encima de él, así todo aquél que se precie fanático de la Fórmula 1 debería tener en "Fangio, el hombre detrás del volante" una referencia obligatoria.

Si bien el libro ya fue editado el año pasado, se presenta por primera vez en Rosario. Será el lunes en Oliva Libros y le oficiará de anfitrión el periodista rosarino Germán de los Santos. Será a las 18.30 en la librería ubicada en Entre Ríos 579.

En la invitación que se ve en las redes sociales: "Todo lo que siempre quisiste saber de Juan Manuel Fangio y nunca te atreviste a preguntar". Nada tan cercano al contenido de "Fangio, el hombre detrás del volante".