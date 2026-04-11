La Capital | Policiales | Homicidio

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Samanta Vilches, expareja del delincuente Fabio Giménez, era parte de una organización barrial. El crimen por el cual la juzgaron es el de Verónica Almada

11 de abril 2026 · 15:16hs
Samanta Vilches y Fabio Giménez tuvieron roles fundamentales en el homicidio de Verónica Almada.

Samanta Vilches y Fabio Giménez tuvieron roles fundamentales en el homicidio de Verónica Almada.

En la tarde del viernes, los jueces Lorena Aronne, Mariano Aliau y Eleonora Veron condenaron a Samanta Joana Vilches, al considerarla responsable de facilitar los medios para que se cometiera el homicidio de Verónica Almada en febrero de 2022, a la pena de prisión perpetua. Los delitos atribuidos fueron homicidio doloso doblemente calificado por la promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Vilches, expareja del delincuente Fabio Giménez, actualmente en prisión, fue anteriormente juzgada por extorsiones perpetradas por la banda que integra contra comerciantes en el primer semestre de 2022. En esa oportunidad, el tribunal la sentenció a 19 años de prisión. La condena alcanzó, además, a Vanesa Luna, quien deberá cumplir una pena de siete años, y a Lucas Robay Romagnoli, sobre quien recayó una pena de seis años. Ambos también fueron considerados responsables de participar en las maniobras de extorsión, aunque la estructura fue encabezada por Vilches bajo el liderazgo de Giménez.

En esta nueva condena, la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Fiscal en Violencias Altamente Lesivas, le atribuyó el asesinato de Almada el 8 de febrero del 2022. Ese mes, Giménez ya estaba detenido en la Unidad Correccional de Coronda y entabló diferentes comunicaciones telefónicas con Samanta, quien estaba en en libertad, para que se encargará de contactar a las personas, con los vehículos necesarios, entregar las armas y así llevar adelante el homicidio de Jonatan Almada, quien vivía en inmediaciones de Urquiza y Magallanes.

>> Leer más: Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden prisión perpetua para un preso y su pareja

En estas circunstancias y contando con la asistencia de por lo menos tres personas más, Samanta puso en marcha lo planificado con Giménez, constató el domicilio en donde la víctima se podría encontrar y dispararon contra Verónica Almada, hermana de Jonatan. En la misma maniobra, resultó herido un niño de 6 meses, hijo de Verónica.

Antes de la detención de Vilches, en mayo de 2022, su vínculo personal con Giménez fue clave para el funcionamiento de una estructura que mezclaba extorsiones, amenazas y homicidios encargados desde la cárcel. Giménez, con múltiples condenas vigentes, articulaba estos delitos a través de familiares, parejas y menores de edad, funcionando desde una celda compartida en la prisión de Coronda.

Los delitos de Almada

Jonatan Almada, de 34 años, fue acusado en distintos juicios por delitos cometidos desde su rol de organizador de una asociación ilícita dedicada al narcomenudeo y extorsiones, que fue creada desde la cárcel de Piñero y entre 2021 y 2023 se enfrentó con otro grupo. Sin antecedentes penales, cayó por primera vez en agosto de 2022 cuando lo detuvieron en un departamento que alquilaba en el centro de Rosario. Poco antes había sido detenido su padre Jorge Almada, un expolicía que ya fue condenado a tres años de prisión condicional como miembro de la banda. Luego cayó Brenda Almada, una de las hermanas de Jonatan, quien recibió la pena de 5 años de cárcel en la misma causa.

>> Leer más: Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

A Giménez lo condenaron a 28 años de prisión por delitos varios, más una condena a perpetua por instigar el crimen de Jonatan Almada que derivó en al muerte de Verónica.

Quien es Fabio Giménez

Giménez nació en Chaco en 1990, lo conocen como"Tartita" o "Lalo" y es un viejo preso. En los 2000 ya acumulaba condenas por robos, unificadas en 13 años y 8 meses de prisión. A mediados de 2021, por entonces alojado en la Unidad 3 de Rosario y con su teléfono sometido a escuchas, quedó acusado como uno de los involucrados en el crimen de un estrecho colaborador del empresario narco Esteban Alvarado: Nicolás “Fino” Ocampo, acribillado en abril de ese año cuando llegaba en su camioneta a su casa de zona oeste junto a su hijo de dos años.

En marzo de 2024, fue condenado como el instigador del asesinato de Verónica, en el que intervinieron otras personas y por el que se ofrecieron 370 mil pesos. Por entonces, las disputas en el mundo del delito ya le habían arrebatado a tres familiares asesinados en las calles del barrio Santa Lucía. Fue a causa de una histórica rivalidad que recrudeció en enfrentamientos de su familia con las huestes de Claudio “Morocho” Mansilla, el jefe de una banda narco que se volvió reconocido por ser el último preso en caer tras una escandalosa fuga a tiros de la cárcel de Piñero de junio de 2021.

En tanto, el 19 noviembre de 2019 murió a los tiros Sergio Carlos Birri, su cuñado, baleado en el patio de su casa de Estudiante Aguilar al 7700. A los cinco días fue ejecutado su hermano, Sergio Rubén Giménez, durante un partido de fútbol en una cancha de Pujato al 8000. Tres años más tarde, el 17 de agosto de 2022, su madre Catalina Aquino fue asesinada en su casa de Misiones al 2100. Dos meses antes de ese crimen habían recapturado al Morocho.

Noticias relacionadas
La muerte se confirmó este jueves en Arévalo al 7100.

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

Gabriel Saucedo fue trasladado al Heca, donde falleció horas después

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Pasaje 1709 al 7900, en el extremo oeste de Rosario. En la entrada de ese pasillo fue asesinada a tiros María Cristina Carabajal.

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

La escuela del ataque fue escenario de una manifestación con velas en San Cristóbal.

Reabren las escuelas de San Cristóbal y se dan más detalles de la investigación

Ver comentarios

Las más leídas

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Lo último

En Newells hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

En Newell's hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Samanta Vilches, expareja del delincuente Fabio Giménez, era parte de una organización barrial. El crimen por el cual la juzgaron es el de Verónica Almada

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado
OVACIÓN

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna
informacion general

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más
Ovación

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%
Economía

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Newells: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Por Carlos Durhand
Ovación

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado
Policiales

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase
LA CIUDAD

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió
LA REGION

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la exaltación de la violencia
La Ciudad

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince
Policiales

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo
Información general

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo