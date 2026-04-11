Emprendedores de Venado Tuerto se capacitaron en seguridad alimentaria para acceder al carné habilitante

Cada mes, desde el municipio dictan el curso destinado a conocer las reglas sobre manipulación y conservación de alimentos

El curso es obligatorio para toda persona que quiera habilitar un comercio de alimentos, porque es un requisito para la habilitación comercial.

Gran convocatoria tuvo el curso de manipulación de alimentos abierto al público en general, desarrollado en el Centro Municipal de Capacitaciones Distrito E por la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de Venado Tuerto.

Con dictado a cargo del coordinador Adrián Panozzo, los cursantes incorporaron conceptos sobre manipulación y conservación de alimentos, focalizando en riesgos como la contaminación cruzada , a través de un eje que parte de la producción primaria del alimento, cómo se obtiene, su manipulación y el producto final.

El material de estudio fue enviado previamente a los cursantes en tres videos y los participantes debieron inscribirse previamente para rendir el examen, consistente en un cuestionario múltiple de 30 preguntas. Su aprobación implica acceder al carné de manipulador , de validez nacional y con una duración de tres años.

Desde el municipio destacaron que la frecuencia del dictado del curso es mensual . “Este curso lo hacemos una vez por mes y en dos turnos. Es abierto a todo el público interesado en realizarlo y obligatorio para aquellos que manipulan, comercializan y trasladan alimentos”, explicó Panozzo.

Obligatorio para emprendedores

Si bien todo vecino interesado puede acceder a la capacitación, hay algunos rubros comerciales para los cuales es obligatorio.

Panozzo aclaró que “en el caso de los huerteros no es exigible ni obligatorio. Aunque sí lo tomamos como un requisito obligatorio para los microemprendedores”.

En ese sentido indicó que es obligatorio para toda persona que quiera habilitar un comercio de alimentos, porque es un requisito para la habilitación comercial. También para todas las personas que de algún modo trabajan en lo relacionado o referente a alimentos, llámese bares, restaurantes o fiambrerías”, ejemplificó.

Cabe agregar que, conforme los lineamientos de la ordenanza 3066 sobre seguridad alimentaria, el organismo municipal impulsa capacitaciones en vecinales, escuelas y espacios comunitarios que elaboran alimentos o proyectan un emprendimiento; son dos clases presenciales con un examen final.

Feria dominguera

Este domingo 12 de abril, el Parque Municipal General Belgrano se vestirá de fiesta para recibir a una nueva edición del Paseo de la Ciudad. Organizado por el Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, el evento promete una jornada llena de actividades para toda la familia entre las 15 y las 21.

El evento contará con la presencia de emprendedores y artesanos, ofreciendo una oportunidad ideal para apoyar la producción local. Además, quienes asistan podrán disfrutar de un variado patio de comidas, que incluirá un Happy Hour de 20 a 21.

La tarde estará marcada por la música y el movimiento con diferentes intervenciones artísticas: «Ritmos para infancias», a cargo de Josefina Agüero; zumba para adultos, de la mano de Franco Rodríguez; y música en vivo para cerrar la jornada, con el show de Té de Banana. La entrada es libre y gratuita.

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