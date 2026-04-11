Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Los dueños del restaurante La Cambicha confirmaron que tienen registro de la patente del auto de la pareja que fue a cenar y los engañó

El hombre y la mujer fueron filmados en la parrilla de Gutenberg al 900.

No son tiempos fáciles para mantener una parrilla en Rosario y a veces no sólo hay que lidiar con los efectos de la mala situación económica. Los dueños de un restaurante de la zona oeste denunciaron este viernes que una pareja se fue sin pagar y compartieron el video a través de redes sociales.

La grabación comenzó replicarse en el inicio del fin de semana porque los propietarios de La Cambicha decidieron dar a conocer lo que había ocurrido en el turno noche. Dos comensales hicieron el famoso paga Dios y se retiraron sin llamar la atención , pero el personal se dio cuenta más tarde y tenían sobrada evidencia.

"La acción estuvo totalmente grabada, registrando las caras y la patente del auto" , señalaron desde el comercio ubicado en Gutenberg al 900. Después del mal trago no sólo explicaron lo sucedido, también publicaron las filmaciones para reconstruir cómo fue la huida cerca del cruce con calle Rioja.

La secuencia en el local reconocido por el servicio de parrilla libre comenzó en el patio interno. La pareja estaba en una de las mesas del sector que está al aire libre y había algunos otros grupos de comensales cerca.

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El hombre fue el primero que se levantó de su silla. Vestido con una bermuda y un buzo rojo atado alrededor del cuello, atravesó el comedor interno, llegó a la vereda y cerró la puerta principal antes de alejarse.

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Unos minutos más tarde, la mujer completó la trampa por el mismo camino. Antes de irse, habló con una de las mozas y se sirvió un último trago de soda.

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La huida pasó inadvertida entre los demás clientes del restaurante. Los empleados tampoco se dieron cuenta inmediatamente de lo ocurrido, de modo que la situación recién se confirmó cuando revisaron las grabaciones.

El mensaje de los dueños de la parrilla

"Anoche vivimos una situación triste", manifestaron los propietarios del negocio ubicado cerca de los barrios Azcuénaga y Echesortu. Además deel mensaje, publicaron dos videos de distintas cámaras para exponer el episodio.

Los dueños de La Cambicha no sólo se lamentaron por la acción de la pareja. En este sentido, remarcaron: "Lo que más nos duele es la falta de respeto hacia el trabajo de todo nuestro equipo".

"Somos un lugar que vive del esfuerzo diario, de cada servicio y de cada cliente que nos elige y valora lo que hacemos", añadieron los comerciantes de la zona oeste. Finalmente enfatizaron que confían en la buena fe de las personas y que quieren seguir atendiendo al público de la misma forma.