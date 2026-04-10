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Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

En un hecho histórico, la Universidad Nacional de Rosario pone en marcha este sábado una nueva facultad después de 37 años. Cuál es su oferta académica

10 de abril 2026 · 13:18hs
La nueva facultad de la UNR

La nueva facultad de la UNR, de Ciencias del Movimiento, abrió su inscripción presencial a fines del año pasado.

La Universidad Nacional de Rosario pone en marcha la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y del Cuidado (FaMHyC), una nueva unidad académica que marca un hecho histórico: es la primera facultad creada en 37 años. Con propuestas interdisciplinarias, la FaMHyC ofrecerá carreras orientadas a las prácticas deportivas, la vida saludable —tanto física como mental—, la pedagogía y el bienestar integral.

Este sábado 11 de abril, de 9 a 13, habrá una una jornada inaugural destinada a estudiantes ingresantes en el predio de Siberia UNR (Riobamba 220 bis). Durante la jornada se brindará información clave sobre la cursada, el cuerpo docente y los servicios que ofrece la universidad, en un espacio pensado para acompañar los primeros pasos en la vida universitaria.

Una nueva facultad

La creación de la facultad forma parte de un proceso de diversificación de la oferta académica de la UNR, abarcando trayectos que tradicionalmente no estaban contenidos en su propuesta de estudios, priorizando aquellos relacionados con las transformaciones producidas a escala global en el campo del conocimiento y con la demanda de jóvenes y personas adultas que desean capacitarse en nuevas áreas para que puedan acceder en forma gratuita.

En ese marco, en los últimos cuatro años, se crearon las carreras de Turismo, Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria, Corretaje Inmobiliario, Inteligencia Artificial, Seguridad Ciudadana y Ciencias de Datos, entre otras alternativas.

La facultad de Ciencias del Movimiento Humano comenzó a gestarse hace dos años. La última facultad que se había sumado al ámbito de la UNR fue Psicología, creada en 1987 sobre la base a la Escuela de Psicología que funcionaba en la Facultad de Humanidades y Artes.

La Asamblea Universitaria aprobó por unanimidad la creación de Ciencias del Deporte el 20 de diciembre de 2024, con el objetivo de albergar disciplinas vinculadas al cuidado y al movimiento humano. Las carreras que comenzarán a dictarse este año serán cuatro: el profesorado en educación física, las licenciaturas en Deporte y en Sistemas Integrales de Cuidados y la tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor. En el futuro están previstas otras ofertas académicas basadas en disciplinas vinculadas al cuidado del cuerpo y la promoción de la salud.

Desde la UNR marcaron que la creación de una nueva facultad en el ámbito de la universidad pública es un "hecho histórico".

Leer más: "Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Espacios y oferta académica

La nueva facultad funcionará en diversos espacios. En su primer año, las oficinas administrativas se montarán en el gimnasio de la UNR, en Moreno y Urquiza. Las clases se dictarán en dos turnos y en distintos lugares: en La Siberia, en las instalaciones del Estadio Municipal y en el aula magna de la sede de gobierno de la UNR.

El decano de esta flamante unidad académica es Ricardo Nidd, quien estará al frente de la facultad durante los próximos seis años. Su gestión comenzará con el desafío de poner las carreras en movimiento y de regularizar los claustros estudiantiles, docentes, de graduados y no docentes hasta la primera elección de autoridades. Como vicerrector lo acompaña Sebastián Palomeque. Ambos tienen un extenso recorrido en la UNR. Nidd es médico, fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas y estuvo al frente del área Salud de la UNR, en tanto que Palomeque es psicólogo y hasta ahora se desempeñaba como director de Educación Física de la UNR.

Las propuestas formativas de la nueva unidad académica abordan el cuidado y el movimiento desde una mirada integral:

Licenciatura en Sistemas Integrales de Cuidado: forma profesionales con perspectiva interdisciplinaria, enfoque de derechos, género y sostenibilidad, capaces de diseñar e implementar políticas y programas en ámbitos comunitarios, educativos, sanitarios y públicos.

Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento y Cuidado de las Personas Mayores: orientada a la formación en cuidados integrales, éticos y humanizados, en respuesta al crecimiento del envejecimiento poblacional.

Licenciatura en Actividad Física y Deporte: prepara profesionales para planificar y gestionar propuestas en el ámbito deportivo, integrando saberes de salud, psicología, nutrición y tecnología, con prácticas en territorio desde el inicio.

Profesorado Universitario en Educación Física: forma docentes comprometidos con una educación inclusiva y con fuerte anclaje social, articulando teoría y práctica desde el comienzo de la carrera.

Estas nuevas carreras de grado (el profesorado y las licenciaturas) tienen una duración de cuatro años, mientras que la tecnicatura será de tres años. Para la formación del cuerpo docente se apeló a profesionales que ya forman parte de la UNR, de acuerdo a las demandas de cada materia. Serán interinos hasta tanto se puedan realizar concursos para cubrir los cargos.

La preinscripción a la nueva facultad comenzó el pasado 17 de noviembre. En menos de un mes, 1.154 personas se sacaron un turno para empezar a cursar alguna de las cuatro carreras. La licenciatura en deporte fue la más demandada: tuvo 483 pre inscriptos, el profesorado sumó otros 358 interesados, en la tecnicatura hubo 165 anotados y en la licenciatura en sistemas de cuidado fueron 148.

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